高雄市房價所得比9.39倍 連續四季下降

〔記者侯承旭／高雄報導〕內政部公布去年第3季的「房價負擔能力指標統計」，高雄市的房價所得比為9.39倍，已經連續4季下滑。

根據內政部調查，去年第3季全台灣的房貸負擔率為42.42%，比去年同期下降4.38%；同時間高雄市的房貸負擔率則為41.01%，比去年同期下降4.79%，高雄市民的購屋壓力略低於全台灣平均值。

根據內政部定義，房貸負擔率是中位數房價每月負擔的20年房貸金額，除以中位數家戶每月可支配所得之比例，亦即一般家庭每月所得須用於償還房貸的比例。若房貸負擔率低於30%屬於房價負擔能力「合理」，介於30%至40%屬於房價負擔能力「略低」，40%至50%屬於房價負擔能力「偏低」，高雄市目前屬於房價負擔能力「偏低」。

若以房價所得比分析，去年第3季全台灣的去年第3季全台灣房價所得比為9.71倍，比前年同期下降1.11倍，同期高雄市的房價所得比為9.39倍，比前年同期下降1.2倍。房價所得比是指房屋總價中位數與家庭可支配所得中位數的倍數，亦即家庭要不吃不喝多少年才能購得房屋。

2024年第3季高雄市的房價所得比攀至歷史高點10.59倍，創下連續13季上揚的紀錄，隨後央行祭出房貸管制措施，房市交易冷卻，房價所得比才得以下修。

