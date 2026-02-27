因應台積電進駐楠梓 R17世運站A6公辦都更3月底啟動招商

R17世運站周邊A6公辦都更位置圖（紅線圈起處）。（都發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄半導體S廊帶成形，台積電高雄楠梓園區帶來龐大產業鏈與人才進駐需求，高市府接續推動R17世運站周邊A5、A6公辦都更，其中，A6街廓將於今年3月底正式公告徵求實施者，招商文件公開閱覽期間，已有多家潛在投資者探詢合作機會。

台積電高雄楠梓園區廠（Fab 22）專注於先進製程，P1廠已於去年第四季如期量產2奈米製程、P2廠預計今年正式量產，並規劃擴展至5~6座廠，成為全球最先進半導體製程的關鍵樞紐。預計全廠區運作後，將帶來超過1500億元產值、創造逾7000個高科技職缺及2萬個營建工作機會。

高雄市都發局表示，為滿足台積電與上下游進駐企業的商辦、研發及人才安家需求，讓企業進入高雄時，能同步取得完整產業生活支援空間，市府接續在世運場站A5與A6基地辦理招商開發。

A6基地約1.06公頃，屬商業區土地，建蔽率50%、容積率300%，地處半屏山與台積電Fab 22廠區之間的軸心位置，距離捷運紅線R17世運站約300公尺，至台積電僅約1.5公里，並能快速連結左營高鐵站，兼具TOD（大眾運輸導向型發展）交通優勢與半屏山自然生態環境條件。

都發局強調，A6基地定位為產業生活綜合服務場域，開發符合產業需求的辦公空間、智慧宜居生活住宅，並導入餐飲零售等，同時規劃公共托育中心，讓企業在高雄設點的同時，員工也能在地安家，並要求實施者須建置銜接A5的人行立體連通空橋，盼與半屏山綠意景觀協調共融，成為具國際競爭力的示範園區。

A6街廓將於今年3月底正式公告招商，相關文件於2月公開閱覽期間，已有潛在投資者陸續提出諮詢並研議投資可能。

