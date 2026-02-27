川普關稅翻車現場？FT : 中國企業還沒倒、美國先掏錢退款

外媒指出，當初川普揚言要「讓中國買單」，如今卻變成「美國政府退款給中企」。（資料照，美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院裁定，川普政府依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）名義課徵的緊急關稅不合法，過去一年徵收、規模高達約1750億美元的關稅，如今可能面臨退還壓力。據報導，當初川普揚言要「讓中國買單」，如今卻變成「美國政府退款給中企」，這做法顯得非常糟糕。

英國《金融時報》社論認為，必須先明確一點，這場關稅鬧劇完全沒有必要，最高法院本可拒絕受理案件，但現今的裁決結果等於繞了一大圈又回到起點。現今，川普政府則拒絕為退款問題負責，把球踢回最高法院，但法院對退款機制並未明確表態，相關程序恐怕將再回到CIT處理。

目前實際退款機制仍籠罩在法律與行政不確定性之中。部分尚未完成最終結算（liquidation）的關稅或許能較快退還，但對許多企業來說已經為時過晚。

據報導，從原則上看，美國政府恐怕很難反對退款，早在去年12月的訴訟中，曾承諾未來允許退款，但川普仍可能透過程序拖延，讓退款變得冗長又昂貴。民主黨議員已提出加速退款法案，但外界普遍認為難以通過，甚至可能遭到總統否決。

與此同時，貿易律師與報關業者已磨刀霍霍。市場估計，退款流程可能以「數月甚至數年」為單位計算，小型企業或許根本無力負擔時間與成本。

更棘手的政治層面，退款問題勢必成為期中選舉前的重要議題。如果川普有政治敏感度，或許會高調推動退款，甚至包裝成「關稅紅利」，試圖淡化當初承諾「讓中國買單」的說法。但儘管政府已透過談判或單方面措施調降部分關稅，川普本人似乎仍低估了關稅政策的反彈聲浪。

另一個潛在衝突在於，實際承擔關稅成本的人與獲得退款者未必相同。退款將退還給「進口登記人」，但若這些公司已將成本轉嫁給消費者或下游客戶，那麼消費者在道德上或許會質疑，自己是否應該分得一杯羹。

美國小型企業聯盟（Main Street Alliance）已協助會員申請退款，同時提醒可能引發顧客反彈，並建議企業說明退款最終將惠及消費者。有些公司甚至主動行銷「補償關稅成本」，試圖轉危為機。

如今，更具爭議的問題正在浮現。全球物流科技公司Flexport執行長Ryan Petersen指出，美國允許外國企業直接擔任「進口登記人」相當罕見。根據Flexport分析，美中貿易中由中國企業擔任進口登記人的比例，從2025年4月所謂「解放日」前的9%，躍升至年底的20%。

這意味著什麼？Petersen認為，中國企業可能透過低報進口價格來降低關稅負擔。同時，在退款機制下，美國政府可能向愈來愈多鎖定美國市場的中國企業退還數十億美元。原本宣稱要懲罰中國企業的政策，最終卻讓其成為潛在受益者。

在經濟層面，關稅成本早已由美國企業與消費者承擔；在行政層面，如今卻可能真的「由中國企業領回現金」。這種反差，無疑在政治與輿論上極為難看。

