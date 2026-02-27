電動車主被當盤子？外媒整理2026年「最不可靠」前10大車款

線上汽車平台eCarsTrade根據相關指標，評選出2026年10款最不可靠的電動車款。圖為Bolt EV。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕購買電動車（EV）常被視為一種節省支出的方式。根據《紐約時報》報導，每行駛100英里（約160.9公里）最多可節省約8美元（約250元新台幣），不過實際節省幅度仍會受到多項因素影響，例如居住地點以及充電方式等。而美國消費者在選購電動車時，也會將維修與保養成本納入考量，線上汽車平台eCarsTrade日前就根據相關指標，評選出2026年10款最不可靠的電動車款，引發議論。

美國理財網站《GO Banking Rates》報導，電動車的維修與保養費用可能僅為燃油車的一半，原因在於其機械結構較為簡單、活動零件較少；然而電動車仍可能面臨價格較高的維修問題，而eCarsTrade就根據「召回次數」、「潛在受影響車輛數量」以及「相關問題搜尋量」等指標，評選出2026年最不可靠的10大電動車款。

以下為排名前10名：

Model 3

製造商：特斯拉（Tesla）

召回次數：7次

潛在受影響車輛數：42萬9072輛

問題搜尋量：8230

Model S

製造商：特斯拉

召回次數：10次

潛在受影響車輛數：37萬2116輛

問題搜尋量：5970

Leaf

製造商：日產北美公司（Nissan North America）

召回次數：8次

潛在受影響車輛數：33萬4844輛

問題搜尋量：3680

ID.4

製造商：福斯集團美國公司（Volkswagen Group of America）

召回次數：18次

潛在受影響車輛數：29萬3961輛

問題搜尋量：2050

Bolt EV

製造商：通用汽車（General Motors）

召回次數：6次

潛在受影響車輛數：17萬7,105輛

問題搜尋量：1670

Cybertruck

製造商：特斯拉

召回次數：8次

潛在受影響車輛數：17萬3244輛

問題搜尋量：2400

Model X

製造商：特斯拉.

召回次數：11次

潛在受影響車輛數：13萬1020輛

問題搜尋量：1260

EV6

製造商：起亞美國（Kia America）

召回次數：3次

潛在受影響車輛數：12萬118輛

問題搜尋量：680

Mustang Mach-E

製造商：福特汽車（Ford Motor Company）

召回次數：10次

潛在受影響車輛數：11萬8510輛

問題搜尋量：17萬3910

Taycan

製造商：保時捷北美（Porsche Cars North America）

召回次數：13次

潛在受影響車輛數：10萬9580輛

問題搜尋量：2500

