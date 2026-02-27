美伊核談判現轉機？國際油價一度飆漲後急轉跌

國際油價週四（26日）在震盪交投後收低。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（26日）在震盪交投後收低，投資人持續關注美國與伊朗核計畫的談判進展，並評估若衝突升溫可能引發的供應風險。

美國紐約西德州中級原油期貨收跌21美分，跌幅0.32%，報每桶65.21美元。

布蘭特原油期貨收跌10美分，跌幅0.14%，報每桶70.75美元。

美國與伊朗週四在日內瓦就長期核爭議舉行間接會談，以避免在美國總統川普下令在該地區進行軍事集結後爆發衝突。

當天交易時段內，圍繞談判的最新進展引發原油期貨價格劇烈震盪。

油價一度上漲逾每桶1美元，因媒體報導指出，談判因美方堅持伊朗須「零濃縮」鈾，以及要求將所有濃度達60%的濃縮鈾運交美國而陷入僵局。

但根據顧問公司Rystad Energy石油分析副總裁沙阿（Janiv Shah）說法，隨著雙方同意將談判延長至下週，短期內發動軍事打擊的可能性降低，油價隨後回吐漲幅。

伊朗外交部長阿拉克奇（Abbas Araqchi）表示，週四的會談是迄今與美國之間「最為嚴肅的一次交流」，並指出伊朗已清楚說明解除制裁的要求以及相關鬆綁程序，同時確認談判將於下週持續進行。

阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）稍早則表示，週四會談已取得「重大進展」。

一名駐杜拜的石油交易員祖赫里特迪諾夫（Shohruh Zukhritdinov）指出：「這波原油拋售，純粹是市場將地緣政治風險溢價剔除。」

他進一步說明：「交易員已將對更嚴厲制裁、或經由荷姆茲海峽運輸中斷的風險預期重新定價。但從基本面來看並沒有改變。供給依然偏寬鬆，OPEC+可能在4月增加產量，而伊朗也正提前釋出出口量。因此，這一波走勢屬於情緒面驅動，而非結構性轉變。」

