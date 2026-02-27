自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

全球「爆爆珠王」擴廠拍板 台南隱形冠軍火力全開年產值上看1.6億

2026/02/27 08:51

芒果爆爆珠。（圖擷取自加倉公司官網）芒果爆爆珠。（圖擷取自加倉公司官網）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一顆顆咬下會爆汁的「爆爆珠」，已成全球手搖飲與創意甜品的熱門配料，而背後的重要推手，正是深耕台南仁德的加倉企業公司。這家在一般消費市場低調、卻在食品原料業界舉足輕重的隱形冠軍，近日完成都市計畫變更程序，擴廠計畫正式啟動，為企業成長與地方產業注入新動能。

成立於1992年的加倉企業，總部與生產基地長年設於仁德，是全球主要爆爆珠（外觀像珍珠，裏面是果汁）供應商之一，產品行銷歐美及東南亞，供應多家國際連鎖飲品品牌，被視為台灣珍奶產業鏈輸出全球的重要角色。隨著市場需求持續升溫，原有廠區產能與設備空間已近飽和，擴建勢在必行。

加倉依「都市計畫工業區毗鄰土地變更處理原則」，申請將仁德區車頭段部分農業區土地變更為乙種工業區，計畫面積約0.1公頃，作為新增廠房使用。早在2020年即獲經濟部工業局認定為「附加產值高之投資事業」，後續歷經公開展覽、市都委會及內政部都委會審議通過，並完成土地分割及公共設施捐贈程序，今年2月正式公告實施。

南市都發局表示，擴廠後除可增加在地就業機會，預估每年可創造約1.64億元產值效益，帶動仁德食品製造聚落升級。透過合法都市計畫變更與細部規劃，也兼顧產業發展與都市管理平衡。從1項創新配料到全球供應鏈關鍵角色，加倉企業的擴廠，不僅是企業版圖再擴張，也象徵台南食品原料產業持續在國際市場發光。

加倉擴廠案細部計畫示意圖。（圖由南市都發局提供）加倉擴廠案細部計畫示意圖。（圖由南市都發局提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財