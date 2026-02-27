美國最夯25職業出爐！程式設計師退位 3個「老派職位」竟強勢回歸？

從美國不斷上升的職業排名觀察，未來職場的贏家，將是最能連結科技與人性的那一群人。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕從美國成長最快的25個職業榜單來看，勞動市場正在悄悄換血。根據商務社群平台LinkedIn最新發布的數據，人工智慧相關職缺持續暴衝，但令人意外的是，曾經炙手可熱的程式設計師卻跌出榜外，反倒是房地產銷售、廣告業務及一般業務主管等傳統職種則快速竄升。

日媒指出，以往美國往往領先日本10年，這份榜單或許正預告著日本社會未來的就業版圖。

據報導，LinkedIn分析了2023年1月1日至2025年7月31日期間用戶的職業變化，整理出「美國成長最快的職業」。AI工程師高居榜首，其次是AI顧問與策略師，資料標註員與AI／機器學習研究員也名列前茅。顯示AI不僅持續創造新工作，也改變企業對人才的需求結構。

值得注意的是，AI發展重心正從「開發」轉向「應用」。企業不再只需要工程師寫模型，更渴望能將AI導入營運與決策的策略顧問與商業整合人才。這也解釋了策略顧問、事業開發主管等職缺同樣躍升的原因。

然而，與AI同步崛起的，還有創業相關職位。創辦人、創投合夥人、募資專責人員均進入榜單，顯示美國創業熱潮在疫情後重新升溫，AI成為新一波創業動能核心。

最讓人意外的是，房地產銷售專員、廣告銷售專員與一般業務主管竟然表現需求強勁。

專家指出，在數位化與電商盛行的時代，傳統銷售職位原本被認為將被取代，但現今卻反而迎來新一波需求。原因在於，高單價與低頻次消費（例如住宅、保險、汽車）仍需要信任與專業說明；而婚禮、高端時尚等重視體驗的消費場景，更離不開人與人之間的溝通魅力。

同時，程式設計師等軟體相關職缺卻未進榜。隨著AI工具日益成熟，過去由程式人員負責的大量工作正被自動化取代。AI一方面創造新職缺，另一方面也正在重塑既有工作版圖。

若把時間軸拉長至未來10年，日本是否會複製這些趨勢？AI相關人才需求勢必上升，但並非所有AI職位都長久受惠。例如資料標註員這類重複性高的工作，未來極可能被AI自動化。相對地，AI顧問與策略角色因涉及跨部門整合與判斷，較難被取代。

創業方面，日本結構與美國不同，短期內難以大量誕生科技獨角獸。但「熟齡創業」可能成為亮點。隨著高齡化加劇，55歲以上族群利用累積經驗開創小型事業的趨勢正在升溫。

至於銷售職位，或許會在AI時代重新被評價。日常低價商品可交由電商與自動化系統處理，但高價與情感型消費，仍需要能建立信任與創造體驗的專業人士。真正具備人際魅力與說服力的業務，反而可能在AI浪潮中突圍。

這份美國成長職業榜單透露的，不只是AI崛起，更是人類價值重新定位的訊號。在AI取代標準化工作的同時，「信任」、「溝通」與「判斷」成為新的核心競爭力。未來職場的贏家，未必是寫最多程式的人，而是最能連結科技與人性的那一群。

