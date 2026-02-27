低價手機時代恐說「掰」? 毛利被晶片吞噬 安卓陣營全面拉警報

AI搶走記憶體產能，過去手機產業依賴低價產量的時代，正被迫重寫遊戲規則。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體晶片短缺正在重擊全球手機產業。受AI推動的高階記憶體需求擠壓供應，IDC預測，2026年全球智慧型手機出貨量將年減12.9%、降至約11億支，創下近年來最劇烈跌幅，甚至超過疫情與關稅危機時期的衝擊。

IDC指出，2025年全球售價低於100美元的智慧型手機出貨量約1.7億支，隨著DRAM與NAND價格持續攀升，安卓陣營原本就微薄的毛利幾乎被擠壓殆盡，當入門款手機的利潤空間被壓縮下，未來100美元以下的智慧型手機恐將走入歷史。

據報導，記憶體成本在手機物料成本中占比本就不低，對價格敏感的入門市場影響更為明顯。以中國市場來說，品牌廠如小米與Oppo，除了在國內市場激烈競爭，另一方面持續提升高階旗艦配置以強化國際形象，雙線投入下使得入門款的產品線承受更大壓力。

面對成本上升，中國多數廠商已開始壓縮規格、淘汰低毛利機型，並引導消費者向中高價位產品轉移。小米與聯想也警告，終端零售價格存在上調壓力。

相比之下，以iPhone為代表的高階機種，因品牌溢價與較高毛利結構，預期在這波衝擊中展現更強韌性。市場結構正朝向「高價穩定、低價退場」的方向重組。

不過，手機產業的供應端壓力仍是沉重。全球最大行動處理器供應商高通執行長Cristiano Amon坦言，問題不僅在於價格，更在於供貨可得性。他直言，記憶體供應狀況將直接決定手機市場整體規模。

IDC預測，短缺狀態可能延續至2027年。更關鍵的是，即便供應回穩，記憶體價格也未必回到2025年的水準。這意味著這場衝擊不僅是週期性波動，而可能從根本改變智慧型手機產業的定價結構與市場規模。

