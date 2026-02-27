稀土再斷鏈！釔價飆69倍 美航太與晶片業被迫踩煞車

美國航太與半導體領域正面臨嚴重的稀土短缺危機。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國稀土供應情勢再度惡化！部分航太與半導體企業已被迫限產，關鍵元素釔（yttrium）價格一年內暴漲69倍，鈧（scandium）庫存更傳出告急。從航空引擎塗層到5G晶片封裝，美國高端製造正面臨前所未見的原料壓力。儘管白宮承諾加速替代方案與供應鏈重建，但在高度依賴進口的現實下，停產與斷鏈風險正在逼近。

《路透》報導，美國航太與半導體供應鏈的稀土短缺持續惡化，北美兩家航太塗層企業已暫停部分產線，多家晶片製造商的關鍵原料庫存也快速下滑，本輪危機主要集中在釔與鈧兩種稀土元素。對此，美國政府官員證實，部分製造商已面臨稀土「實質短缺」。

請繼續往下閱讀...

自去年11月市場首次出現釔短缺警訊以來，釔價累計上漲約60%，與一年前相比更暴漲約69倍。多家北美塗裝企業高層透露，目前已對釔實施配給制度，優先保障大型客戶供應，中小型與海外客戶甚至遭到拒單。供應鏈中已有企業耗盡庫存，停止銷售含氧化釔產品。

釔是製造高溫熱障塗層的核心原料，用於保護航空引擎與渦輪機在極端高溫下運作。若缺乏定期塗層維護，引擎將無法安全使用。雖然目前尚未直接衝擊整機生產，但美國航空供應鏈顧問機構AeroDynamic Advisory執行董事Kevin Michaels警告，這是一個必須高度關注的訊號。尤其在波音與空中巴士加速提升產能的背景下，備件需求已處於高壓狀態。

半導體領域的情況同樣緊繃，5G晶片面臨斷鏈風險。據報導，鈧是另一種供應受阻的關鍵稀土，廣泛應用於燃料電池、特殊鋁合金及先進晶片封裝製程。全球鈧年產量僅數十噸，產能極度集中。

研究機構SemiAnalysis創辦人兼執行長Dylan Patel指出，美國晶片製造商的鈧庫存正迅速耗盡，下一代5G晶片的生產面臨實質風險。鈧幾乎參與每一款5G智慧型手機與基地台晶片的製造，一旦供應受阻，影響層面將極為廣泛，目前美國國內鈧產量為零，現有庫存可能僅能支撐數月時間。

美國政府官員證實，部分製造商已面臨稀土「實質短缺」。白宮則回應，政府正致力確保企業取得關鍵礦產，並在必要時加速替代供應鏈建設。然而在全球稀土產能集中與地緣政治風險升溫的背景下，短期內要完全脫離依賴並不容易。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法