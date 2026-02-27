神秘網友提前曝光淫魔艾普斯坦死訊！FBI迄今還追不到人

艾普斯坦在2019年7月被捕，結果1個月後就在獄中離奇身亡，留下許多謎團。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國司法部日前分批公開已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的犯罪檔案，在圍繞艾普斯坦死亡的諸多謎團之中，有一名4chan（美國論壇）用戶最先發文揭露了艾普斯坦的死亡消息，而「艾普斯坦檔案」（Epstein files）顯示，美國聯邦調查局（FBI）曾試圖查出該名發文者的身分，但未能成功。

《商業內幕》報導，在2019年8月10日早上8時16分，一名匿名4chan用戶發文稱：「不要問我怎麼知道，但艾普斯坦一小時前因上吊導致心臟驟停死亡。請截圖保存。」

這是外界首次得知艾普斯坦死亡的公開消息。當時艾普斯坦因性交易相關指控，正被羈押於紐約曼哈頓的最高戒備監獄「大都會矯正中心」（Metropolitan Correctional Center），並由美國司法部看管。

4chan匿名用戶的貼文，比美媒《ABC News》資深記者卡特斯基（Aaron Katersky）在社群平台X（原Twitter）發布相關消息，還早了38分鐘。之後ABC News網站刊出首篇關於艾普斯坦疑似在獄中自殺的新聞報導。

最新公開的文件顯示，美國司法部曾試圖鎖定這名4chan用戶，但未能成功辨識其身分。

文件指出，司法部在該貼文發布4天後，向4chan發出傳票，要求提供該用戶的IP位址，作為FBI調查艾普斯坦死亡案件的一部分。

根據4chan回覆，該匿名用戶共發表4則貼文。

從貼文截圖可見，在回應其他網友提問時，該匿名用戶的說法夾帶相當熟練的醫學術語，包括提到艾普斯坦已被插管、進行輸液治療處置，並被送往曼哈頓下城的急診室。

此外，該匿名用戶也提出一些最早出現、但未經證實的陰謀論。其中一則後來遭刪除、但已提交給FBI的貼文稱，前一晚曾出現一輛神秘廂型車，懷疑可能有人調包了艾普斯坦的遺體。

該匿名發文者稱：「各位，我現在在發抖，但我覺得他們把人換掉了。」

美國司法部公開的其他文件還包括多張艾普斯坦遺體的照片。艾普斯坦的遺體最終由其兄長馬克（Mark Epstein）聘請的法醫病理學家完成身分確認後，安葬於其父母附近的墓園。

根據4chan提供的IP位址，檢方進一步向美國電信公司「AT&T」發出傳票，試圖取得能辨識當時使用該IP的個人資訊。

但AT&T回覆表示，並未保存相關紀錄。AT&T員工在回覆中稱：「AT&T無法提供任何資訊以回應該法律要求，因為公司在一般營運中，並不會保留可將個別帳戶或裝置與無線動態IP位址對應的資料。」

美國司法部也向電信公司「T-Mobile」發出類似傳票，但其回覆並不在此次公開文件內。

隔年，曼哈頓聯邦檢察官確認，他們始終未能查出該名4chan匿名用戶的身分。

而在一封已公開的信件中，檢方向諾埃爾（Tova Noel）的辯護律師佛伊（Jason Foy）表示，無法確認貼文作者的身分。諾埃爾曾是聯邦監獄的獄警，負責在艾普斯坦死亡當晚值勤看守，檢方曾指控諾埃爾偽造勤務紀錄，但相關指控後來被撤銷。

該封信件中寫道：「政府已提供我們取得的所有與4chan貼文相關的紀錄」、「該發文者使用的是動態IP，因此所取得的資料無法揭露其真實身分。」

