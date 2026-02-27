黃金漲不動了？市場高度不確定性、多頭「最新目標價」揭曉

黃金價格週四（26日）變動不大。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週四（26日）變動不大，投資人於日內瓦舉行的美伊第三輪間接核談判前選擇觀望，期待談判是否能釋出緩解地緣政治緊張的訊號。不過專家認為，儘管金價短期內恐出現回調，但仍有望升至每盎司5400美元。

黃金現貨價報每盎司 5168.72 美元。4 月交割的黃金期貨收跌 0.6%，報每盎司 5194.20 美元。

FOREX.com市場分析師希拉爾（Razan Hilal）在報告中指出：「金價與銀價正嘗試突破分別位於5200美元與90美元的阻力位，但本週以來未能站穩漲勢；若短期內地緣政治出現協議，回檔風險恐將上升。」

一名伊朗高級官員向路透表示，若華府將「核議題」與「非核議題」分開處理，美國與伊朗有望就協議框架達成共識，並補充雙方仍需在日內瓦第三輪會談中縮小分歧。

Zaner Metals副總裁暨資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「市場高度關注第三輪談判的發展。不過無論結果如何，目前仍存在足夠的不確定性。」

黃金本身不具孳息，在地緣政治與經濟不確定時期，通常被視為保值資產。

葛蘭特指出，儘管短期內可能出現回調，他仍預期金價將上探5340.72美元，甚至進一步升至5400美元。

美國貿易代表Jamieson Greer週三表示，部分國家的關稅稅率將由新近實施的10%提高至15%或更高，但未點名特定貿易夥伴，也未提供進一步細節。

另一方面，上週美國初領失業救濟人數小幅增加，顯示勞動市場維持穩定，2月失業率看來持平。

市場目前仍預期美國聯準會今年將降息2次。

其他貴金屬方面，現貨白銀下跌2.5%，至每盎司87.14美元；現貨鉑金下滑2.2%，報2236.37美元；鈀金亦下跌1.9%，至1761.05美元。

