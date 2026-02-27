派拉蒙搶親成功！Netflix放棄競購華納兄弟

Netflix宣佈放棄競購華納兄弟，派拉蒙預計將成這場收購戰最終贏家。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕串流媒體巨頭網飛（Netflix）週四（26日）拒絕提高對好萊塢製片大廠華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的收購報價，在長達數個月的競購戰，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）似乎已成最後贏家。

《路透》報導，Netflix聲明表示，公司一直很自律，但要達到足以與派拉蒙最新報價競爭所需的價格，讓這筆交易在經濟上已不再具有吸引力，因此，Netflix拒絕跟進派拉蒙的報價。Netflix隨後也向媒體證實，已放棄競購華納兄弟。不過，華納兄弟董事會仍需終止與Netflix的交易，並採納派拉蒙天舞的收購邀約。

消息傳出後，Netflix盤後股價大漲逾9％。

華納兄弟先前表示，派拉蒙修改後的每股31美元的收購報價優於目前與Netflix的現有協議，Netflix曾為華納兄弟的串流媒體和工作室資產提出每股27.75美元的報價。

一名Netflix的顧問透露，他們建議這家串流媒體服務公司退出競標，因為這筆交易在經濟上已經沒有意義了。這名顧問表示，Netflix正在與一名億萬富豪競購，而這位富豪已表明願意向華納兄弟支付「不合理的價格」。

派拉蒙與華納兄弟的合併，將整合好萊塢兩大製片廠、兩大串流媒體平台HBO Max和Paramount+以及兩大新聞機構CNN和CBS。

派拉蒙影業執行長大衛．艾里森（David Ellison）是甲骨文（Oracle）創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison）的兒子，而艾里森家族與美國總統川普（Donald Trump）關係密切。儘管如此，這項收購仍可能面臨華盛頓、外國以及包括加州在內的美國各州反壟斷調查。

在修改後的報價中，派拉蒙將若是交易未能獲監管部門批准，需支付的終止費用從58億美元（約新台幣1815.11億元）提升至70億美元（約新台幣2190.65億元）。

