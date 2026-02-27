美股收盤》輝達財報失靈重挫逾5％！台積電ADR跌近3％

週四美股漲跌互見。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧晶片大廠輝達週三（25日）公布財報，即便第四季獲利和營收均超出預期，但未能打動投資人，週四股價大跌近5.5%，拖累科技股漲勢。道瓊工業指數上漲17.05點、0.03%，標普500指數下跌0.54%，那斯達克指數下跌1.18%，費城半導體指數重挫3.19%，台積電ADR跌10.92美元、2.82%，收在376.81美元，被稱為華爾街「恐慌指數」的VIX一度站上20點。

綜合外媒報導，輝達股價週四下跌超過5%，遭遇自去年4月以來最糟糕的一天，其他晶片股如博通下跌3.19%，AMD跌3.41%。

Facet首席投資長格拉夫表示：市場正處於「證明自己」的階段，而輝達的收益並沒有完全證明這一點。他還指出，投資人對輝達與OpenAI的交易感到擔憂，目前面臨著股價被高估和市場質疑的雙重壓力，可能會導致未來幾個季度股價走勢不穩。

另一方面，軟體公司Salesforce營收符合市場預期，週四上漲近4%，然而該公司對2027財年的營收預測卻令人失望。除了軟體板塊外，美股金融、能源和房地產等其他板塊也走高。

道瓊工業指數上漲17.05點或0.03%，收49499.20點。

標準普爾500指數下跌37.27點或0.54%，收6908.86點。

那斯達克指數下跌273.70點或1.18%，收22878.38點。

費城半導體指數下跌270.17點或3.19%，收8197.26點。

