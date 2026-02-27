歐盟與南方共同市場貿易協議　烏拉圭阿根廷相繼批准

〔中央社〕烏拉圭、阿根廷今天成為首批批准「南方共同市場」（Mercosur）4個成員國與歐洲聯盟之間貿易協議的國家。

法新社報導，這份協議涵蓋烏拉圭、阿根廷、巴西、巴拉圭等南美4國。

繼參議院之後，烏拉圭眾議院今天批准這份協議。稍晚阿根廷亦完成通過協議的程序。

巴西下議院昨天也支持這項協議，但該協議在部分歐盟國家引發農民強烈反彈。

經過長達1/4世紀的談判後，今年1月簽署的這項協議將打造出全球最大的自由貿易區之一，將有助於歐盟出口更多車輛、機械、葡萄酒及烈酒至拉丁美洲。

作為回報，南美洲的肉類、糖、米、蜂蜜及黃豆生產商，將更容易進入全球主要經濟體之一的歐盟市場。

該協議仍需歐洲議會（European Parliament）議員批准，而歐洲議會已將協議送交歐盟最高法院審查。

在等待法院裁決期間，歐盟可以暫時實施這項協議，但尚未決定是否這麼做。

儘管協議在歐洲面臨法律挑戰，積極推動協議的南美國家仍著手進行批准程序。（編譯：楊昭彥）1150227

