習掏空香港！42年首次動用外匯基金6千億 港元與脫鉤美元倒計時？

香港財政司司長陳茂波建議，從外匯基金轉撥1500億港元至基本工程儲備基金，用於支持基建項目，這是42年以來首此動用外匯基金。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕香港財政司司長陳茂波建議，從外匯基金轉撥1500億港元（約台幣6000億）至基本工程儲備基金，用於支持北都區及其他基建項目，這是42年以來首此動用外匯基金。對此，財經網紅小翠指出，外匯基金是香港的家底，動用這筆錢等於釋出不想要聯繫匯率，港元不想再釘住美元，而且這些基建充滿利益輸送，等於習近平在掏空香港最後一塊家底，「港元真的倒數計時了」。

財經網紅小翠在YT頻道「小翠時政財經」指出，根據香港財政司司長陳茂波的建議，計畫從外匯基金轉撥1500億元至基本工程儲備基金，用於支持北都區及其他基建項目。也就是說，香港財政現在沒有錢，北部大型基建專案只好動用家底了。

他說，由於港元與美元掛鉤，為了維持聯繫匯率必須留一筆家底，這個家底就是外匯基金，也是香港聯繫匯率制度的最後一道防線。這個防線自從1984年以來沒有動過，這筆錢不應該動，因為是壓箱底的錢，然而，現在竟為了一個基建專案，財政司司長要從外匯基金拿出1500億港元。

他強調，這些基建項目一定全部包給中國內地，基本上就是送錢給皇上（習近平），而且這種項目裡面充滿腐敗，一蹋糊塗，然後還要把整個香港財政掏空，缺錢竟然打了外匯基金的主意，「真的非常非常惡劣」。

他提及，根據香港外匯基金條例，必須要保證有105%的資產，用於償還債務。因此，外匯基金不會人輕易動用。即使現在外匯基金的錢比較多，但是若動用這筆錢，就讓人覺得你不想要聯繫匯率，不想再釘住美元了。

小翠稱，為了讓港元注入信心，這個家底不能動，也代表香港家底厚，絕對能釘住美元，現在要動用家底，雖說1500億港元不算多，不會影響港元穩定，但是這個訊息外界感覺「你已經不太在意港元的穩定性、不在意港元是否能釘住美元」，也不太在意市場對港元的認可度如何。

而且這筆錢並非拿去救命，而是用於基建。小翠說，誰都知道基建就是送錢給北京，所以說這是皇上（習近平）在掏空香港最後一塊家底。這是非常危險的訊號，「我認為香港確實要讓港元與美元脫鉤的訊號，沒有第二種解讀，很明顯就是不在乎港元了，只在乎商業大樓能不能蓋起來。」

小翠總結，香港現在沒有自主治理權，港元真的倒數計時，家底馬上就被掏空了，大基建包給北京，都是腐敗及利益輸送，並提醒台灣人看到後，快去敲打藍白，如今連港元都要弄丟了，還親共。

