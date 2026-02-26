威力彩、大樂透頭獎雙摃 春節大紅包開出16組

今晚威力彩及大樂透頭獎雙雙摃龜。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（26日）威力彩頭獎連4摃，大樂透頭獎也連2摃，下期（27日）大樂透頭獎累積金額上看1.2億元。大樂透春節大紅包則開出16組，總中獎注數17注，其中15組為單注中獎，1組為2注均分；小紅包開出29組，總中獎注數32注，其中26組為單注中獎，3組為2注均分。

台彩表示，截至本期為止，大樂透春節大紅包累積開出377組、剩餘103組，春節小紅包累積開598組、剩餘202組，下期（27日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

根據今晚開獎結果，本期威力彩中獎號碼第一區「03、19、27、30、37、38」，第二區「02」。本期今彩539中獎號碼「03、06、09、31、39」；39樂合彩中獎號碼「03、06、09、31、39」。本期3星彩中獎號碼「052」；4星彩中獎號碼「7545」。

另外，本期大樂透中獎號碼「01、16、22、24、47、48」，特別號「07」；49樂合彩中獎號碼「：01、16、22、24、47、48」。大樂透春節大紅包中獎號碼「04、10、12、13、17、22、28、46、48」；春節小紅包獎號「29」。

