台股新春強攻、躍居亞股第二 AI與內需助攻經濟轉強

投信法人表示，台股未來仍具表現機會，惟市場波動加大，投資人需審慎評估風險與投資時點。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金馬年台股新春開紅盤，盤勢強勢上攻，權值股領軍，電子零組件族群多檔直奔漲停，金融與面板族群同步走揚。根據統計，今年以來截至2月26日為止，台股總計上漲22.27%，位居亞股第二強，僅次韓國；投信法人表示，台股未來仍具表現機會，惟市場波動加大，投資人需審慎評估風險與投資時點。

台股衝衝衝，金馬年在AI熱潮持續不減、關稅問題逐步淡化、內需回溫三大因素加持下，我國經濟成長率2026年有望突破4%，形成「內外皆溫」的格局。

永豐投信認為，生成式 AI 的爆發帶來新一波商機，台灣憑藉先進製程與完整供應鏈優勢，在全球科技舞台地位持續提升。電子業相關供應鏈將持續增長，傳產、金融與內需產業也展現穩健成長動能。

尤其，AI 應用落地不僅推升台股，亦同步帶動美股受惠，形成跨市場的投資契機。永豐投信指出，AI 已成為全球資本市場的核心驅動力，台股與美股同步受惠，因此，投資人可透過00901永豐智能車供應鏈參與此長期趨勢。

永豐投信指出，00901基金自成立以來聚焦台灣物理 AI 科技核心企業，掌握 AI 技術驅動的產業升級，並深度布局智能車供應鏈，搶佔機器人商機，成為投資人參與 AI 浪潮的配置選擇。根據統計，00901的三個月、六個月、一年的績效報酬率，分別為13.13％、44.26％以及49.04％。

展望金馬年開春後，雖然台灣股市維持高檔，卻伴隨不確定因素而持續震盪，但科技核心的成長趨勢未變，AI 仍是投資主軸。永豐投信建議，投資人可持續關注科技類股ETF 的回檔契機，採分批策略鎖定產業長期成長機會，而00901憑藉專注 AI 核心產業的優勢，亦可成為金馬年投資布局的重要選擇。

