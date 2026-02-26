AI出口帶動順差飆高 2025年國際收支多項數據寫新高

中央銀行今日公布2025年國際收支統計，多項數據同步改寫歷史新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布2025年國際收支統計，多項數據同步改寫歷史新高。在AI等新興科技需求強勁帶動下，台灣去年出口、進口雙雙創高，推升商品貿易與經常帳順差齊創新紀錄，也使金融帳淨流出金額攀上歷史高峰。

央行統計顯示，台灣金融帳已連續62季呈現淨流出，累計流出金額突破1兆美元。2025年第4季經常帳順差達699.3億美元、金融帳淨資產增加748.6億美元，雙雙創下歷年單季新高。不過，第四季國際收支仍小幅逆差10億美元，央行說明，主要因市場對AI概念股出現泡沫疑慮，外資獲利了結、資金撤出，加上央行進場調節所致。

央行指出，去年第4季經常帳順差較前一年同季大增360.2億美元，關鍵來自商品貿易順差擴大至636.4億美元，年增379億美元，主要受惠於AI等新興科技應用持續熱絡，帶動出口明顯成長。

就全年表現觀察，2025年經常帳順差達1811.4億美元，商品貿易順差1760.5億美元；出口與進口金額分別為5824.8億美元與4064.3億美元，均同步改寫歷史新高。

央行官員表示，經常帳出現大幅順差，代表國外收入高於支出，對外淨債權自然增加，資金因而呈現淨流出，金融帳淨資產多半隨之上升。台灣、日本、新加坡、韓國與德國等經常帳順差國家，皆有類似現象。

受經常帳順差大幅擴增影響，台灣去年金融帳淨資產增加1571.6億美元，同樣創下歷史紀錄。其中，直接投資淨流出在第4季達88.2億美元，全年累計453.1億美元，雙雙寫下新高。央行指出，主因指標性企業持續赴海外投資設廠，並同步進行資金與金融布局，以降低匯率波動對財務的影響。

在證券投資方面，第4季證券投資淨資產增加301.1億美元，其中，居民對外證券投資淨增加150.2億美元，主要因增持國外股票與銀行部門加碼海外債券；反觀外資減碼台股，導致非居民證券投資淨減少150.9億美元。

此外，疫情後國人出國旅遊全面復甦，央行指出，去年台灣出國旅遊人次達1894萬人，創下歷史新高，也推升全年旅行支出同步創高，使旅行收支逆差擴大至114.8億美元，再度刷新紀錄。

