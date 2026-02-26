殭屍權證可提前退場 金管會:已有314檔下市

金管會表示，針對未流通在外發的「殭屍權證」，券商可申請提前下市，避免投資人誤買流動性不足權證。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天表示，已經修訂相關法令規定，對於沒有流通在外發行單位等3條件的「殭屍權證」，券商可申請提前下市，避免投資人誤買流動性不足權證，導致遭受損失。根據統計，去年10月以來，累計已註銷314檔權證下市退場。

金管會法律事務處處長林志憲表示，為加強與產官學界溝通合作，促進金融監理政策能即時回應市場實務需求，金管會於2024年7月啟動「金融行動創新法規調適平台」，並設立銀行、保險、證券期貨及科技創新四個工作小組，廣泛蒐集學者專家及業界意見，透過定期會議機制，由金管會各局處在最短時間內評估法規調適可行性，回應建議。

該平台運作以來，金管會已採納56項建議，並有33項成果，例如：2025年7月31日金管會同意備查證券交易所、證券櫃檯買賣中心提報開放符合一定條件的權證可申請提前下市，建置權證提前下市或下櫃機制，避免投資人誤買流動性不足權證，也就是交易量低、流動性不足，俗稱「殭屍權證」，如此，可避免發行人將資源頭配置在無效率商品。

證期局副局長黃仲豪指出，有些權證交易量很低，若符合三種條件，可申請權證提前下市，包括：權證自初次上市或上櫃2個月起至到期日前2個月止，如無流通在外發行單位且最新履約價格達到價內或價外20%以上者，權證可申請提前下市或下櫃。

根據證期局統計，去年共發行6.8萬檔權證，約占證券市場成交比重0.52%。據金管會公布最新統計，去年10月新制實施後，已有314檔權證提早下市。

金管會表示，法規調適平台的核心精神，在於多一個傾聽市場意見的管道，未來將持續精進平台運作機制，秉持開放態度，讓監理政策在兼顧市場安全的同時，更貼近產業發展需求，打造穩健有活力的金融環境。

