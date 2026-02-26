三洋實業攜手麗明營造 奪白埔產業園區133億元開發標案

三洋實業共同參與奪白埔產業園區133億元開發標案。（圖:擷取自三洋實業官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕轉型營造業的三洋實業（1472）今（2/26）日公告與麗明營造共同參與、取得高雄市政府委託公民營事業辦理「白埔產業園區」開發標案，該案主辦單位為高雄市經發局，開發總金額為133億元。三洋實業表示，此案公司占比50％，開發時程預計在2026-2030年，營收依案件執行進度陸續認列，此標案將為公司增添營運成長新引擎，未來3至5年營運能見度相對明確。

三洋實業2021年轉型營造業，旗下擁有甲級營造廠上鋌營造（股）公司，集團陸續完成高雄、台南、屏東等政府新建公共工程標案，加上在建太陽能工程、社會住宅、水利工程等多元營建業務，2025年繳出全年合併營收36.43億元，創下年度歷史新高，年增率達56％，前三季淨利2.68億元、EPS達5.1元，已賺贏歷年全年。

三洋實業表示，公司截至2025年底在手合約案量超過十餘案，包含高雄市水利局、高雄與花蓮港務分公司基礎建設、能源基礎建設、運動場館興建工程、國家運動訓練中心、小港機場擴建、社會住宅新建統包工程，在手案量將持續貢獻未來營運成長動能。

為滿足半導體先進製程企業之需求，高雄市經發局依「產業創新條例」選定高雄市岡山區及橋頭區之白埔農場作為「白埔產業園區」之基地範圍，面積約88.73公頃，目前已通過環境影響評估及都市計畫變更，預計今年公共工程與廠商廠房同步施工，未來將提供優良產業用地，吸引半導體廠商擴廠投資，強化南部半導體材料S形廊帶之發展，並引領高雄市產業朝高值化方向發展與深化產業發展根基，其規劃53公頃產專區，產值預估達3,000億元，進而促進地方整體經濟繁榮與提供充足之就業機會。

