中國經濟寒冬！年輕人求1份「正常工作」成奢望 不再追求穩定

中國經濟衰退、就業環境日趨嚴峻。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，在中國經濟衰退、就業環境日趨嚴峻的情況下，年輕人不再追求體面、穩定、向上的工作，反而嚮往一份能保證基本的安全與生存的「正常工作」，但連這樣的基本要求也成了難以實現的奢望。

報導指，2025年中國就業環境進一步惡化，不少年輕人即使努力工作，把時間都奉獻給工作，有的1個月休息不到1天，有的經常「996」（每天早上9點上班，晚上9點下班，每週上班6天），連公務員也要經常加班到晚上11點；甚至一位在龍頭網路公司工作的員工指出，剛休完產假就連續出差，搞得沒有時間照顧新生兒，但最終年底獎金卻不如預期，讓他們感到很失望。

請繼續往下閱讀...

在這種情況下，資深職業規劃師觀察到，如今中國的「Z世代」年輕人與「1980年後」、「1990年後」相比，他們對工作的期待已發生顯著轉變，不再注重組織相關的發展願景，而更加重視個人能力成長；不在意大公司、大平台的光環，而非常在意薪酬是否公平；比起領導的魄力和創新力，更渴望獲得尊重，以及健康積極的工作環境等。

2025年12月底，中國一家招聘網發布「2025中國年度最佳雇主評選報告」顯示，大學生對好工作的定義占比最高的幾項是薪酬福利保障、職業成長發展和雇傭關係的穩定性。

報告顯示，如今中國年輕人的職場需求回歸到最基本的「安全與生存」。當這些基本的「安全與生存」需求得不到滿足時，離職甚至徹底退出工作環境，成為不少年輕人的選擇之一。

報導指出，過去20年，外企、新興網路公司和中小型創業公司，都曾被視為「好工作」的代表，因爲它們激發了年輕人在工作中自我實現的需求。但當經濟形勢發生變化、行業發生震盪時，中國年輕人對自我意義的追求嚴重受挫。

他們不再期待一份「好工作」，而只是想要一份各方面都很平均的「正常工作」，不用連續加班、薪資正常發放、有合理的年假病假並且不會不准假、同事間相處健康、公司提供新人學習機會等。不過，報導引述專家説法也表示，即使這樣的「正常工作」，在中國的當下也已非常「稀缺」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法