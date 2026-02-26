國產去年每股賺3.3元 擬配息2.6元 殖利率達7％

國產建材實業去年每股賺3.3元，擬配息2.6元。（國產提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國產建材實業（2504）今日公告去年財報，稅後淨利達38.84億元，每股稅後盈餘（EPS）3.3元，若扣除前一年度10.4億元的業外售地獲利的比較基期因素，去年度本業獲利創下新高。國產董事會今日通過高股利分配案，每股配發2.6元的現金股利，配發率79％創史上最高，若按今日收盤價37.1元計算，現金殖利率達7％。

國產建材實業指出，近年全球AI展開大競爭趨勢，扮演AI科技供應鏈角色的國內外科技大廠，也持續不斷在全台各科學園區與工業區購地，由國產建材集團主力大量供應低碳高端混凝土，興建出一座座科技廠辦，由於國產建材實業目前擁有業界最多的28座混凝土廠，以3-5廠靈活調度協同作業，奠定營運優勢之餘，也撐起民間、公共以及科技重大建設。

國產表示，今年集團將持續深化研發能量、廠區逐步導入AI解決方案，推出更多具競爭力的低碳高端產品，與科技業、營建業攜手打造更安全、更堅韌的低碳建築願景。

