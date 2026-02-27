星級餐飲飛上天1》3大國航「星星餐」疫後超過過去20年總和

航空公司疫後「星星餐」，超過過去20年總和。（華航提供）

〔記者王憶紅／專題報導〕華航、長榮航、星宇航空疫後陸續與米其林三星、星級餐飲、知名主廚等合作，推出美食饗宴。根據調查，航空業者近三、四年推出的星級餐飲，無論在密集度或數量上，已遠超過去20餘年的總和。

華航空品營銷處處長曹志芬指出，與米其林三星、星級、知名主廚的合作，並非全新模式，早年頭等艙時代即有推車服務等，也曾與來來飯店（台北喜來登大飯店前身）合作，但近三、四年的星級餐飲，無論在密集度或數量上，就已遠超過去20餘年的總和。

曹志芬分析，航空公司機上餐近三、四年來的策略轉變，主要是疫情後票價高漲、旅客長期無法出國的背景下，藉由精緻餐飲創造旅行的期待感，且希望在同業激烈競爭的環境中，建立服務差異化優勢，而與米其林三星、星級餐廳、知名主廚的合作，不僅為了提升航空公司的品牌形象，更可帶動整個集團共同成長。

曹志芬進一步指出，華航集團的子公司包括華膳空廚、高雄空廚與頂尖主廚的密切交流，主廚們不僅學會了空中餐飲的特殊規範與食安標準，更在「量化」過程中獲得寶貴經驗，例如如何將一道日產數百份的精緻餐點，系統化地轉移至日產數千份的空廚製程中，並在工業化生產的同時，維持其原有的精緻度。這種合作模式促進了知識與技術的雙向交流，為集團創造了長遠的綜效價值。

為確保旅客的搭乘體驗持續保有新鮮感，航空公司針對不同航線制定了差異化的餐點更新策略。以華航為例，在長程航線方面，採「四季」更迭模式，每三個月更換一次菜單，因此與合作餐廳的一年合約中，需共同開發並推出四套截然不同的套餐。在區域航線方面，考量到旅客搭乘頻率較高，如香港航線等，若三個月才更換一次菜色，容易使常客感到厭倦，因此，區域航線雖以年度為單位進行菜單更換，但會一次導入三種不同的餐點循環，搭配不同月份的特色餐點，確保即使是常客也能在每次旅程中感受到變化與新意，進而創造符合期待的用餐體驗並引發正面口碑。

