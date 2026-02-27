星級餐飲飛上天2》機上餐全面升級 萬呎高空拚美食

航空公司機上餐全面升級，要在萬呎高空上拚美食享用。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／專題報導〕出國人數逐年增加，航空業者為搶千萬人次商機，可說全面迎戰，其中，機上餐方面更是全面升級，陸續與米其林三星、星級餐飲、知名主廚等合作，要在萬呎高空上，拚旅客的美食記憶。

華航繼與米其林三星頤宮、米香、燈燈庵、雙月、陳耀訓麵包埠、法朋、陽明春天、小小樹食等眾多知名品牌合作機上餐飲外，今年1 月 1 日起，更攜手連續六年榮獲《台灣米其林指南》一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，在台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，推出全新聯名機上餐點，而2月1 日起也將推出全新豪華經濟艙餐具，以主菜皿、多功能盤、配菜盤等提升盛裝的實用性與用餐體驗。

請繼續往下閱讀...

長榮航空則與連續獲得米其林三星的京都「一子相傳中村」中村元計主廚、与玥樓頂級粵菜許文光主廚、4度獲米其林一星的Paul Lee李皞主廚、星級燒肉「老乾杯」、世界冠軍麵包大師王鵬傑的手作麵包等提供高規格餐點。

星宇航空則攜手米其林三星態芮、鈺善閣及胡同燒肉等知名品牌提供全艙等餐飲，2026 年起，米其林一星的《元紀．台灣菜》更成為長程線的全新機上餐點。

為確保旅客的搭乘體驗持續保有新鮮感，航空公司針對不同航線制定了差異化的餐點更新策略。以華航為例，在長程航線方面，採「四季」更迭模式，每三個月更換一次菜單，因此與合作餐廳的一年合約中，需共同開發並推出四套截然不同的套餐。在區域航線方面，考量到旅客搭乘頻率較高，如香港航線等，若三個月才更換一次菜色，容易使常客感到厭倦，因此，區域航線雖以年度為單位進行菜單更換，但會一次導入三種不同的餐點循環，搭配不同月份的特色餐點，確保即使是常客也能在每次旅程中感受到變化與新意，進而創造符合期待的用餐體驗並引發正面口碑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法