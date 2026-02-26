緯穎法說董座親上火線 ASIC與GPU新品齊發

緯穎董事長洪麗寗看好公司營運展望。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗今日親上火線，攜手公司高層在線上法說會提到雲端服務供應商（CSP）資本支出持續擴張，人工智慧（AI）應用加速滲透，因此看好AI伺服器與通用伺服器將形成雙引擎成長動能。隨著AI工作負載快速增加，不僅高階訓練需求續強，前後端服務與部分推論應用也同步推升一般運算需求，帶動整體伺服器出貨規模擴大。

緯穎觀察，CSP正透過工作負載分流與動態排程（compute leveling），在AI與一般運算之間靈活配置資源，以優化整體持有成本（TCO）。在此架構下，AI並非排擠一般伺服器需求，反而成為推動通用型伺服器成長的重要助力，使雙軌業務得以同時擴張，全年營運維持正向發展。

就產品節奏來看，緯穎指出，今年成長動能將明顯集中於下半年，其中，ASIC仍是AI伺服器業務的主軸，新世代GPU平台則已進入共同開發與量產準備，其中又以輝達（NVIDIA）貢獻最多，超微（AMD）的參與度亦逐步提升，但各大資料中心在輝達、超微與自研平台間的配置仍具不確定性。

因應需求放量與交付彈性，緯穎持續推進全球產能布局，台灣、馬來西亞、墨西哥與美國廠區同步擴產並導入自動化，氣冷與水冷產能均已到位。美國新廠目前已開始出貨，納入全球交付網絡，有助因應關稅與地緣政治變數。公司亦提前規劃長期電力配置，相關布局已一路延伸至2028年，確保未來資料中心建置與客戶擴張需求能順利銜接。

針對市場關注的記憶體成本與毛利率變化，緯穎說明，近年AI與一般伺服器產品組合快速轉換，加上記憶體等關鍵零組件價格上行，使毛利率比例承受一定壓力。不過，該影響主要反映在比例層面，對整體獲利金額與營業利益率影響有限。公司管理重心已由單純追求毛利率，轉向擴大出貨規模、提升絕對獲利與每股盈餘，並透過產品組合優化與成本結構調整，維持獲利穩定度。

在營運資金與採購模式方面，緯穎認為，AI伺服器因自購高價零組件，對資金需求與存貨管理帶來挑戰。公司正與主要客戶協商，評估由傳統買賣制（Buy/Sell）逐步轉向寄售制（Consignment），以改善現金週轉效率並降低存貨與價格波動風險。不過，相關調整牽涉客戶策略與供應鏈分工，推進難度不低，短期內尚難全面定案，後續將以下一世代產品進入量產前，作為重要觀察時間點。

除了主流CSP業務外，法人亦關注主權AI相關機會，緯穎對此指出，目前核心營運仍聚焦於CSP的標準化服務層級（L11），相關需求具備規模化與可預期性；至於較高層級的L12專案，多來自主權AI或特定標案，具備一定機會性，但需求不具規律，公司對此採取審慎態度，避免因專案型業務波動影響整體營收結構穩定。

