4分鐘狂賺進3115萬元！她曝創業靠「1被低估策略」致勝

Lindsey Carter在2017年創立運動服品牌 SET Active。

〔財經頻道／綜合報導〕在競爭激烈的運動服市場中，品牌如何突圍？美國運動服品牌創辦人分享，她用了1個長期被低估的行銷策略，創造出驚人銷售，最近一次新品上市在短短4分鐘內創下100萬美元（約新台幣3115萬元）銷售額。她分享不砸重金廣告，卻讓粉絲在開賣前就瘋搶的致勝關鍵。

美媒報導，美國一名女子Lindsey Carter在2017年構思創立運動服品牌 SET Active時，發現當時市場幾乎都鎖定健身族群或高度專業運動市場，卻忽略了日常生活與運動服之間的連結。

她指出，「沒有人對那個忙碌奔波、從早到晚都在移動的女孩說話。」因此她創立品牌的定位，就是讓運動服不只存在於健身房，而是能融入一整天的生活。當競爭者開始跟進，品牌則選擇以「持續創新」拉開差距。從撞色設計、三色拼接到層次穿搭，再到近期引入意想不到的圖騰元素，永遠比市場快兩個系列，並提前八個月規劃新品發售。

如今，「社群宣傳」或許對許多品牌來說已經不夠新穎，甚至被低估。但從第一天起，社群對SET Active來說就不只是策略，而是Lindsey Carter個人的核心價值。她認為這是企業DNA的一部分。

她透過Instagram建立個人廣播頻道「Linny’s Circle」，累積約2萬名忠實成員，並每日親自互動。品牌團隊也會逐一回覆社群私訊與客服反饋，將其視為市場研究的重要來源。她強調，真正的優勢在於解讀顧客聲音，「能夠從雜訊中辨識關鍵訊號，並快速行動，才是勝出的關鍵。」今年品牌更大幅投資數據團隊、需求預測與庫存優化系統，強化營運基礎。

2026年首波新品在40分鐘內達成100萬美元銷售額；而情人節主題系列更在4分鐘內突破百萬美元。值得注意的是，這些銷售皆發生在公開販售前的「早鳥階段」，僅開放忠誠會員與廣播頻道成員購買。

Lindsey Carter認為，顧客忠誠不是建立在交易本身，而是雙向價值交換。品牌必須讓顧客感到被看見、被傾聽，並真正落實回饋意見。回顧創業歷程，她表示，若能重來，會更早投入營運基礎建設與關鍵人才布局。當品牌成長到一定規模，系統與團隊將成為推動下一階段成長的關鍵。

