新台幣連4紅、收31.251元 本月強升2.17角

新台幣匯率收31.251元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台股今（26）日隨台積電走勢趨於休息、指數小幅收紅，不過在美元回落、外資資金動能仍待消化下，新台幣兌美元匯率延續前一日強勁升勢，盤中最高觸及31.202元，終場收在31.251元，升值8.9分，匯價連4紅、且創近2個半月新高，總成交量再度放大至30.61億美元，顯示匯市交投明顯轉趨熱絡。

農曆春節過後，台股漲勢延續，外資資金持續扮演推升匯價的關鍵力量，雖然外資今日轉為賣超台股105億元，但累計本週仍買超逾千億元，熱錢回流效應持續發酵，也帶動新台幣本週累計升值2.67角、約0.85%，週線連2紅。

從月線表現來看，2月新台幣呈現先貶後升走勢，單月升值2.17角、約0.69%，月線順利翻紅，終結先前連續4個月走貶的頹勢。

匯銀人士指出，新台幣已突破今年以來盤整區間，下週有機會進一步測試31.1元價位，不過外資疑似在台股出現獲利了結跡象，由於新台幣本週急升主要仍反映股市大漲帶動的資金行情，一旦股市出現拉回，外資資金轉向，也將壓抑台幣升值力道。

此外，市場也關注美伊即將展開第三輪談判，其結果可能牽動國際金融市場情緒，進而影響匯市走向。

根據中央銀行統計，美元指數今日小跌0.04%，主要亞幣多數走升，僅日圓小幅貶值0.08%；其餘貨幣中，人民幣升值0.42%表現最強，韓元升值0.29%，新台幣升值0.28%，新加坡幣則升值0.14%。

