遠傳現金股利3.81元 創新高

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳董事會於今日決議通過2025年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股3.81元，維持100%發放率，創下歷年新高，相較2024年成長7%。以遠傳今日收盤價92元計算，現金殖利率4.14%。

遠傳2025年全年合併總營收再度突破千億元大關，合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為1103.5億元、380.8億元與137.3億元，年成長率分別為5.5%、4.9%及6.9%，三項指標2025全年成長率皆居電信業之冠，每股盈餘（EPS）達3.81元。2025年全年度合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）與每股盈餘（EPS）全面寫下歷史新高。

遠傳2026年財務預測，預估2026年合併總營收將再度突破新高，達1174.8億元，年成長率達6.5%；合併EBITDA將達到398.3億元，年成長率4.6%；稅後盈餘將達141.7億元，每股盈餘（EPS）為3.93元，年成長率為3.2%。

資本支出部分，預估2026年全年資本支出為96億元，高於2025年的原因包含子公司資本支出需求增加，以及無線接取網路容量擴充升級、5G獨立專網部署，整體資本支出相較總營收比例仍維持低檔。

展望2026年，遠傳指出，將最大化投資綜效，攜手子公司持續推動智慧城市、智慧交通、ESG系統整合與智慧醫療解決方案成長；同時加速AI導入，深化企業轉型與產品創新，積極拓展「遠傳智靈」市場商機。此外，持續提升數位生活平台價值，與生態系夥伴共同推出多元商品與服務。遠傳亦將不斷精進網路品質，前瞻布局5G獨立專網、低軌衛星與6G技術，全面強化網路韌性，持續擴大差異化優勢。

