庫存去化告一段落 明泰︰今年倒吃甘蔗

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠明泰科技（3380）今（26）日舉行法說會，明泰董事長黃文芳表示，庫存已經解決到一個程度，預計網通市場開始回溫，而2026年在轉型AI資料中心交換器，加上WiFi 7成長帶動，啟動印度市場佈局，今年將恢復成長動能，且下半年成長幅度最為明顯。

黃文芳說，受惠資料中心用交換器出貨成長，400G交換器已放量出貨，而800G正在送樣，準備進入量產，而1.6T產品則已與幾個客戶洽談中，DOCSIS 4.0及WiFi 7營收逐漸成長，今年可望成長一倍，另外，看好印度LBR（Licensed Band Radio）市場，也可望帶動今年成長表現。

就記憶體漲價一事，黃文芳指出，去年已關注DDR缺料狀況，已經先把2026年料敲定下來，至於未來可能漲價，客戶也可以理解與接受成本轉嫁。

黃文芳表示，董事會通過投入1,000萬美元，在美國成立製造基地，規模不大，但足以提供美國製造的客人，目前明泰網通產品仍為關稅豁免清單中，因此，美國製造產能不完全是關稅相關，是關稅備案。

明泰2025年營收224.6億元，年增5%，毛利率17.4%，較2024年18.3%衰退，稅後虧損1.94億元，每股淨損0.36元，較2024年每股純益0.4元，由盈轉虧。

