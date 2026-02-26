股東沒看錯！緯穎拍板配息145元 加送2張股票、價值800萬

緯穎2025年的合併營收、獲利及每股盈餘皆呈倍數成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）2025年的合併營收、獲利及每股盈餘皆呈倍數成長，並同步改寫歷史新高紀錄。該公司董事會今日決議盈餘轉增資發行新股案，除了配發現金股利145元，還要派發股票股利20元，也就是每張股票無償配發2張股票，以今日收盤價4000元計算，殖利率3.62%，並可另外獲得價值800萬元的股票。

緯穎2025年營收9506.63億元、年增163.7%，毛利率8.3%、年減2.4個百分點，營益率6.7%、年減1.09個百分點，稅後淨利率5.4%、年減0.92個百分點，每股盈餘（EPS）為275.06 元，較去年同期的126.57元成長約 117.3%。

緯穎董事會今日通過多項重要決議，首先拍板2025年度的盈餘分派案，擬配發股票股利與現金股利合計306億6373萬515 元。其中，股票股利為37億1681萬5820元，每股配發20元；現金股利為269億4691萬4695 元，每股配發145元，配發率52.71%。

此外，董事會因應營運資金需求，決議於普通股不超過1億8000萬股額度內，視市場狀況及公司營運需求進行籌資；並決議於今年5月25日召開股東常會。公司也增列股票作為員工獎酬工具，強化留才與持股認同；在擴張同時維持健康獲利結構，確保股東權益與報酬。

