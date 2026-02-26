美製小客車零關稅遙遙無期？經長：須先經國會審議通過

市場擔憂美製小客車進口關稅降至零恐卡關。示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）簽署後，美國總統川普對等關稅被美國最高法院裁定無效，市場關切美製小客車進口關稅降至零的期待恐遙遙無期。對此，經濟部長龔明鑫回應，順序上還是須經過國會審議通過，行政部門才能配合調整法規。

龔明鑫今在經濟部業務會報會前接受媒體聯訪，媒體關切，美製小客車進口關稅調降的部分，是否須等待美國完成修正課稅工具的法源依據，還是經濟部會直接與財政部商議修正海關進口稅則？

對此，龔明鑫僅表示，所有稅都要經過國會審議，行政院將文本送交國會，待國會審議通過後，行政部門各部會就會配合調整法規，「順序上應是這樣」。

龔明鑫補充，修改關稅稅則的前置作業應該沒有很複雜，至於稅損計算則由財政部說明。

另一方面，不具名的產業分析師受訪研判，美製小客車進口關稅屬於ART架構下的一部分，在川普行政部門尚未釐清課稅法源依據及適用條件，以及立法院尚未審議通過前，可能尚無法適用。

