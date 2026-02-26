是方董事長邵泓嘉：第四座機房上半年拍擺定案

是方第四座機房預計上半年拍擺定案。圖右五為是方董事長邵泓嘉，右六為總經理劉耀元。（是方提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕通信網路股是方（6561）董事長邵泓嘉表示，聯雲AI智能資料中心（LY2）目前進駐率60%以上，未來2、3年可望滿租，進而帶動未來2-3年營運表現，再加上AI人工智慧加持效應，成長力道可一路延伸到2030年，而第四座機房預計上半年拍板定案，將帶動2030年後的營運成長。

邵泓嘉說，興建第四座機房案昨日才經董事會通過，考量用地取得、電力供應等因素，預計最快上半年將對外公布。

請繼續往下閱讀...

是方總經理劉耀元則表示，是方去年按計畫將毛利較低、已不具前瞻性的語音通信業務大幅縮減，未來會聚焦資料中心、雲端、網路3大方向發展，並將維持營收年增6%- 8%、獲利年增4%的目標。

邵泓嘉說，是方的台北網際網路交換中心TPIX在全球排名竄高，去年第四季已超越新加坡，截至今年2月下旬，TPIX會員數已達267個，位居全球第46名，今年上半年目標超越日本JPIX，是方會持續推進TPIX，以強化臺灣數位韌性，吸引全球大型公司來臺交換。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法