台達電：AI資料中心不再有淡旺季 電源與散熱進入上升長坡段

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）董事長鄭平今天在法說會指出，AI資料中心持續擴建帶動電力與散熱需求，相關建置多依資本支出計畫推進，與過往消費性電子不同，集團整體營運已逐步走向全年平滑成長型態。隨著AI應用規模擴大，資料中心成為公司最重要的長期成長動能，相關業務不再呈現明顯淡旺季差異。

鄭平指出，目前AI資料中心對高效率電源與散熱系統的需求同步放大，帶動電力電子（Power Electronics）與基礎設施（Infrastructure）兩大部門成長。其中，液冷等資料中心解決方案持續放量，成為主要推升動能。由於大型雲端服務供應商（CSP）資本支出規劃明確，相關建設具備中長期能見度，也讓今年整體營運節奏相對穩定。

依照台達電觀察，AI產業仍處於發展初期，高耗電與散熱效率仍是資料中心面臨的核心挑戰。不過，隨著大型語言模型與各類AI應用逐步商轉，產業已形成關鍵規模並開始實際貢獻營收，AI基礎建設的重要性持續提高，將成為推動電力效率升級的長期引擎。

在技術布局方面，台達電同步推進多項新一代電力架構，因應不同客戶需求。公司已開發800伏直流與400伏直流電源方案，並視各家CSP系統設計策略彈性導入。雖然市場普遍預期高壓直流架構要在2027年後才會大規模普及，但因部分客戶推進速度較快，今年即有機會開始出現相關營收，整體貢獻則可望自明年起逐步放大。

此外，台達電亦持續投入固態變壓器（SST）等高效率電力轉換技術，透過減少轉換次數、直接由高壓轉換至中壓，以提升整體能源使用效率。目前相關產品已具備實績，並有雲端客戶進行測試，後續是否與高壓直流系統整合，將依個別專案需求評估。

在新動能布局上，台達電將氫燃料電池視為解決未來能源瓶頸的重要選項，此類產品具備高發電效率與低碳排特性，目前已完成樣品測試，預計今年底進入量產，明年開始貢獻營收，未來可望成為分散式發電與資料中心備援電力的重要方案。

產能規劃方面，鄭平坦言目前整體產能仍偏緊，但可支應現階段需求。公司已在泰國、中國重慶與美國等地擴充產能，並評估中長期需求一路看到2029 年。因應電動車相關業務短期調整，部分既有產能也將轉為支援需求更為強勁的電源與資料中心相關產品，以提升整體資源配置效率。

機器人佈局「實用化優先」

除了資料中心電力與散熱解決方案之外，台達電亦持續推進機器人相關布局，並以實用化優先作為發展原則。公司目前已量產並實際導入的重點，仍以工業型機器人為主，應用場域涵蓋製造、自動化與系統整合，與既有電力與控制技術形成高度互補。

至於服務型機器人，台達電已成立專責研究單位進行中長期研發布局，但相關應用仍受限於觸覺感測、系統整合與認知能力等關鍵技術門檻，距離大規模商用尚有一段距離。現階段策略以累積核心技術與場域經驗為主，而非急於追求短期營收。

鄭平認為，隨著AI運算與資料中心規模持續擴大，未來在設備維運、能源管理與智慧監控等環節，機器人與自動化系統具備高度整合潛力，相關應用將與公司電力、散熱與基礎設施解決方案形成長期協同效益。整體而言，機器人業務定位更偏向中長期成長選項，將隨著AI基礎建設成熟度逐步擴展應用場景。

