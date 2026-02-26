自由電子報
中鋼2因素影響轉虧 1月自結虧8579萬元

2026/02/26 16:52

中鋼1月轉虧。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）今日公布2026年1月自結稅前虧損8579萬元、月減123%、年減142%。中鋼指出，主要是澳洲礦區淹水，導致煤價上漲、鋼鐵業單位毛利減少，加上中能風場發電度數減少，均導致營業利益減少。

中鋼今年1月鋼鐵業銷售數量較去年12月增加，推升1月營收達260.18億元；但合併營業損失7318萬元、合併稅前淨損8579萬元，主要原因為鋼鐵業單位毛利減少、中能風場發電度數減少，都讓營業利益減少，特別是中能風場發電量較12月下滑。不過，礦業投資獲配股利增加，業外收（支）有利。

中鋼指出，全球經濟展現韌性，製造業需求端逐步回穩，有利啟動補庫存循環，美國延續自去年第四季以來的漲勢，歐盟也有有CBAM碳邊境稅新制帶動當地行情回升，但歐美地區鋼價上漲部份歸因於當地貿易壁壘阻擋進口料源。

回到亞洲區域，中國、越南主要鋼廠三月都有調漲板材售價，國內鋼市呈現緩步復甦態勢，但鋼鐵生產成本仍持續維持高檔且終端需求尚未全面回溫情況下，中鋼認為，鋼廠營運仍面臨挑戰。

