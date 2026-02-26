瑞儀3大新事業關鍵打底期 2028年拚貢獻營收20至25％

瑞儀董座王昱超表示今年是三大新事業的關鍵打底期 目標2028年貢獻營收20-25% （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕背光模組大廠瑞儀光電（6176）在董事長王昱超接棒後，砸下百億元推動三大新事業轉型，他今日於法人說明會上再度說明三大新事業進展、目標。他指出，新事業的發展2026年是關鍵打底期、2027年進入良率爬坡階段，預估2028年三大新事業合計可望貢獻營收20%至25%，成為支撐公司中長期成長的重要動能。

另，瑞儀昨日董事會通過私募案，引發市場高度關注，王昱超強調，目前屬於私募案屬「備案性質」，仍須經股東會同意後方可啟動。未來若實際執行，不排除引進具備關鍵技術、供應鏈資源或產業能量的策略型投資人，以加速公司在奈米光學與新事業轉型上的布局、提升成功機率。他也透露，近期已接觸多組國內外潛在合作與投資提案，管理團隊正審慎評估，期望透過策略性資金導入，創造不同於傳統財務投資的長期價值。

請繼續往下閱讀...

王昱超表示，瑞儀新事業並非追逐短期題材，而是以奈米壓印技術為核心，垂直整合模具、量產與材料製程三大關鍵能力，目標切入半導體等級光學元件市場，建立長期技術門檻。

目前鎖定的三大新產品主軸，包括特殊顯示用化學膜、金屬透鏡（MetaLens）以及AR光波導（Waveguide）。其中，模具端預計2026年完成新模具開發並切入客戶供應鏈；量產方面，高雄半導體等級新廠預計2027年第二季完工、第三季導入量產，馬來西亞檳城廠則規劃於2026年底起陸續擴充產能。

他坦言，新事業最大挑戰在於良率爬坡。半導體等級光學元件需將良率由95%提升至98%，對成本結構與毛利率影響甚鉅，因此公司採取相對保守節奏推進，預期2027年下半年開始逐步改善，真正放量時點將落在2028年。

進一步說明產品應用布局，王昱超指出，特殊顯示用化學膜主要因應OLED滲透率提升、對傳統背光模組形成替代效應，聚焦中小尺寸OLED應用，涵蓋手機、平板與筆電市場，藉由瑞儀在光學設計、模具加工與量產製程的優勢，切入OLED相關供應鏈。

在AR光波導方面，他認為，目前市場多數智慧眼鏡仍停留在無顯示功能的Smart Glass階段，真正具顛覆性的AI應用，將落在具備顯示能力的AR眼鏡，而光波導正是核心關鍵元件。瑞儀選擇以奈米壓印製程切入，提升設計與製程彈性，目標在2028至2029年AR眼鏡市場放量時，具備足夠產能與良率支援客戶需求。

至於MetaLens（金屬透鏡），王昱超指出，該技術透過在玻璃表面佈建奈米結構，取代傳統多層鏡片堆疊，可在維持光學性能下大幅降低厚度與重量，應用範圍涵蓋工業機器人、無人機，以及手機、筆電的人臉辨識與紅外線感測等領域。

此外，配合客戶地緣政治與供應鏈分散需求，瑞儀越南新廠已正式開幕，目前進入試作、送樣與驗證階段，預期今年將逐步放量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法