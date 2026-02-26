1年多前就預言台積電破2千！華爾街操盤手回應散戶焦慮：別亂賣

台積電股價水漲船高。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕不懼川普關稅波動，開工日後台股連日漲，權值王台積電昨天（25日）盤中更是衝上2025元新高，以2015元作收。看到台積電股價接近歷史高點，投資人不禁擔憂未來是否能維持高成長仍存在不確定性。對此，早在1年多前就預言台積電會突破2000元的知名華爾街華人財務規劃師與基金經理人闕又上直言，「不要亂賣！」

台積電股價破2000的消息引發各界熱議，闕又上在臉書粉專「闕又上均衡的財富人生」發文分享自己2024年6月份接受《風傳媒》節目《下班經濟學》專訪的影片截圖，可以看到他預測當時股價在900上下的台積電之後會站上2000元大關。闕又上說，「這不是神蹟，是定見！台積電破2000元，1年前你以為在開玩笑，多少人笑我太瘋癲？現在看懂了嗎？」

請繼續往下閱讀...

「1年前，台積電還在900元關卡震盪，市場雜訊不斷：『漲太快了吧？』、『要不要先走一趟？』散戶焦慮的是股價的波動，但老師看的是企業的靈魂。當時老師在影片裡幽默地『打了一個蛋』，那個『蛋清』，其實就是台積電邁向2000（諧音台語：兩千）的實力！老師當時開這個玩笑，是為了讓大家印象深刻：『一流企業，不要隨便亂賣。』這份1年前的預言，在今天，正式成為現實。」

闕又上直言，「為什麼敢說2000元？這不是算命，是『藝術』。很多散戶在台積電賺了5塊錢就急著跑了，為什麼？因為缺乏『定見』，看不見數據背後的『投資藝術』。『蕭何月下追韓信，如果你認可他的才華，追不追？當然要追！』如果你現在才在後悔『早知道』，那就代表你還沒學到老師一直強調的投資精髓。最後，送給大家一句話：『投資的本質是讓世界一流企業為你賺錢』。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法