全球鋼市易漲偏多 燁輝3月盤價續開漲盤

〔記者林菁樺／台北報導〕全球鋼市氛圍呈現「易漲、偏多」格局，燁輝（2023）於26日開出3月內銷及4月外銷盤價，內銷鍍鋅、烤漆每噸漲500元，外銷則是漲10美元。

燁輝指出，世界鋼鐵協會（worldsteel）統計，去年全球粗鋼產量18.49億噸，年減2%。其中，中國產量9.5億噸，年減 4.5%，創7年來新低。自今年起實施鋼材出口管制措施以來，1 月重點企業粗鋼日均產量僅197萬噸，年減9.2萬噸，預期中國鋼鐵產量將持續下修。

中國國家發改委研擬推出 2026-2030 為期 5 年、聚焦內需、AI 基建等重 點策略方案，將有助加速市場供需平衡，帶動鋼市逐步回溫。

至於原物料行情與市場，鐵礦砂價格2月均價回落至每噸99.3美元， 澳洲煤礦價格則漲幅趨緩，較 1月略增8美元，均價每噸203美元。

燁輝說明，雖成本端短期有波動，但在美國、歐盟通膨可控，歐盟CBAM實施與進口防衛 措施推出在即，中國定調擴大刺激內需政策為今年首重，全球鋼市氛圍呈現「易漲、偏多」格局，也促成亞洲包括中國寶武、鞍本集團，台灣包括中鋼、中鴻、越南河靜、和發等主要鋼廠最新盤價皆以漲盤開出，鋼市回升態勢確立，主基調「穩健向上」。

不過，針對近期國際情勢仍動盪不安，美國最高法院判決川普援引國際緊急經 濟權力法（IEEPA）向各國課徵對等關稅違法，但川普立刻改以「122 條款」 對全球課徵15%關稅，後續預期原232、301條款也將進一步調查並做出調整。當前美伊對抗態勢緊張，俄烏戰爭持續膠著，都將牽動亞洲局勢走向，對於關稅議題與人工智慧產業發展終將推動全球市場重構。

燁輝認為，近日鋼市加溫，供需結構改善，市場情緒轉趨正向，燁輝搭配多元方 案，以期幫助下游建立庫存，以共榮共利為前提，3月內銷及4月外銷盤價，內銷鍍鋅、烤漆每噸漲500元，外銷則是漲10美元。

