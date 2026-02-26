背光模組績優生瑞儀股價殺跌停 董座出面釋疑本業毛利創新高

瑞儀表示，去年獲利主要受到匯率與併購影響每股盈餘約6元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕背光模組大廠瑞儀光電（6176） 因去年獲利衰退、股利縮水，今日股價殺至跌停作收，下午瑞儀法人說明會，董事長王昱超出面釋疑，他表示，去年獲利主要受到匯率與併購影響每股盈餘約6元，若排除這些因素，背光模組本業毛利率創新高，且獲利還比2024年佳。至於新事業佈局今年則是關鍵打底期，預計2028年可貢獻營收20-25%。

展望2026年，王昱超指出，與2025年上半年因關稅因素出現提前拉貨不同，2026年上半年的成長動能，主要來自客戶新機種正式出貨，整體營運表現有機會優於去年同期。

不過，下半年仍面臨高度不確定性，包括AI資料中心需求強勁，推升記憶體與晶片價格，可能排擠原本用於消費性電子的零組件資源，可能進一步壓抑平板等終端需求，需密切關注。

回顧2025年，王昱超坦言，全球經濟動能偏弱、關稅不確定性升高，加上平板、筆電等消費性電子需求疲弱，對公司營運形成壓力，全年營收約488億元、呈現衰退，尤其非美系客戶承壓較重。不過，在調整接單結構與產品策略後，營收下滑幅度已較原先預期明顯收斂，整體表現仍屬合理水準。

王昱超指出，去年營收雖然衰退，但公司主動放棄一些價格競爭的案子，從而也帶動去年毛利率創下新高，至於每股稅後盈餘降至9.4元，較2024年減少6元多，主要來自匯率波動與併購海外子公司衍生的相關一次性費用，若排除上述兩因素，背光模組本業獲利其實優於2024年。

根據瑞儀估算，去年因匯率波動影響EPS約3.84元、因併購產生的成本約2元多。

瑞儀向來被視為背光模組產業的績優生，自2018年以來，即便市場景氣起伏，每年仍能穩定賺進一個股本。不過，去年自結財報出爐，營收與獲利同步下滑，每股稅後盈餘降至9.4元，創下近8年新低，引發市場關注。

加上公司宣布現金減資並公布今年股利政策，合計每股現金股利縮水至6元，新事業佈局成效尚待時間發酵，市場信心轉趨保守，瑞儀一早股價殺至跌停作收。

王昱超強調，在三大事業的佈局是以奈米壓印技術為核心，垂直整合模具、量產與材料製程三大關鍵能力，鎖定半導體等級光學元件市場，並非追逐短期題材。轉型期間難免讓部分股東感到不安，但公司將持續透過法說會與市場溝通，並以長期股東價值最大化為核心目標。

