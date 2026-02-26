貿協新春健行800人登陽明山 齊步迎2026經貿挑戰

貿協今日舉辦2026新春健行活動，左一為貿協董事長黃志芳。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為凝聚團隊向心力，外貿協會於26日舉辦「2026新春健行活動」，邀集同仁與眷屬齊聚台北市陽明山，吸引逾800人熱情參與，參與率達6至7成，與去年持平。

外貿協會指出，新春健行自2007年起成為固定傳統，早年從象山起步，近年持續拓展至陽明山系，鼓勵同仁走出辦公室，今年健行以擎天崗為核心，規劃環形步道並延伸至竹篙山秘境，讓參與者在草原、雲霧與起伏地形中體驗不同景致。

外貿協會董事長黃志芳於活動中勉勵指出，「貿協的團隊就像一支精銳的登山隊，不僅要有強健的體魄，更需要絕佳的團隊默契。舉辦新春健行，就是要讓大家在開春之際蓄滿能量。2026年的全球經貿局勢依然充滿變數與挑戰，如同一起走過高低起伏的步道、攀上竹篙山頂，只要貿協同仁們步伐一致、攜手並進，就能帶領臺灣企業突破重圍，看見更遼闊、更精彩的世界風景！」

活動亦串聯全台辦事處同仁響應。有業務同仁攜眷屬與毛小孩同行，在草地上交流互動、凝聚情誼；也有台中辦事處專員清晨搭高鐵北上，將健行視為開春體能訓練，感受北中南同仁齊聚的「大家庭」氛圍。

外貿協會今年也將持續以「運動行銷」推廣台灣品牌，除連續第四年冠名贊助中華職棒明星賽，並搭上2025雙北世界壯年運動會熱潮，打造「Go Healthy」形象；2026年​3月則將陸續配合國際自由車環台賽，並於​4月前進德國參與德國國際健身與康體博覽會（FIBO）及​6月歐洲自行車展（Eurobike），持續結合國際賽事與展會，讓台灣品牌站上世界舞台。

