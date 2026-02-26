虧43億照發股利！中鋼每股擬配現金0.15元 股東會時間、紀念品門檻一次看

中鋼每股將配現金股利0.15元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕百萬股民看過來!中鋼（2002）今天（26日）召開董事會公布去年財報，去年是建廠以來首度虧損，稅後合併虧損43.49億元，每股虧損0.29元，但中鋼仍決議普通股每股配發現金股利0.15元，總金額將發出23.37億元；另外中鋼股東會日期也公布，股民要搶紀念品，最後買進日也曝光。

中鋼董事會通過去年財報，受到中國傾銷衝擊全球鋼市，加上美國實施232條款，重創全球鋼市。中鋼去年難逃虧損，稅前大虧46.84億元，今財報出爐，稅後合併虧損43.49億元，每股虧損0.29元。

但中鋼擁有超過130萬股民，每股仍決議配發現金股利0.15元，因此中鋼也通過決議陸續處分丸一鋼管全部共600萬股份，估全數處分金額不低於新臺幣15.16億元，可望減輕中鋼財務壓力。

投資計畫部分，中鋼為提升生產效能及穩定度以確保生產順暢，並汰換老舊設備以降低維修成本，董事會也通過投資新臺幣77.57億元進行肆號高爐第二爐代汰舊換新計畫，計畫期間自今年3月1日起至2029年8月31日止，為期3年6個月，預計投資金額約77.57億元。

中鋼也正式公告115年股東常會預計在今年5月22日（星期五）上午9點，於中鋼小港廠舉行。

中鋼股東會更牽動百萬股民最關切紀念品領取，要領到股東會紀念品，必須是「股東會停止過戶日」前，已登記在股東名冊上的股東，中鋼已正式公告停止過戶日約是 3月24日，根據台股交割制度T+2推算，最晚要在3月20日（週五）之前買進，才能獲得股東會紀念品。

