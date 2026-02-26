中國小米電動車起火門打不開 車主遭活活燒死事故鑑定出爐了

中國小米1輛SU7 Ultra 去年10月在成都發生事故後起火，路人上前救援發現車門打不開。（圖擷自微博）

〔財經頻道／綜合報導〕去年中國成都發生一起駭人電動車車禍事故，一輛小米SU7電動車去年10月13日凌晨在成都發生車禍起火，有路人嘗試用力拉車門及敲打車窗，都未能成功打開車門，釀成車主被燒死慘劇。中媒指出，根據鑑定報告，事故車輛的車門因低壓系統斷電而無法打開，當事人因車輛起火燃燒致死。

根據此前披露的訊息，2025年10月13日凌晨，成都天府大道一路段上，1輛小米SU7在雨天濕滑道路撞上分隔島，起火燃燒。路人拉扯車門、拳打腳踢，甚至透過車窗查看，都無法救出駕駛，車輛隨後被火焰吞噬。

駕駛是31歲鄧姓男子，但他涉嫌在案發的13日凌晨酒駕，與另一輛車發生碰撞。現場民眾努力搶救，仍無法在大火吞噬整輛車之前救出鄧男。當時，目擊者暗示車門不是因撞擊卡死，而是設計本身問題導致無法開啟。

如今，這起事故的鑑定報告已經出爐。根據中媒財新報導，四川西華交通司法鑑定中心對事故車所發出的《司法鑑定意見書》顯示，小米汽車與前車碰撞時的車速為時速167公里，而車門因低壓系統斷電而無法打開；當事人因車輛起火燃燒致死。

報告還指出，該車的車門外部設有電動開啟按鈕，但缺少斷電時也能使用的緊急機械把手。

據悉，車主家屬對車主死亡責任歸屬提出異議， 和小米方面未能就賠償等事宜達成一致意見。

