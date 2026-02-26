DRAM漲價帶動，三星重返市占率龍頭寶座。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查顯示，AI應用由LLM模型訓練延伸至推論，資料中心建置推升各類容量的DRAM需求增加，買家積極釋出追加訂單，帶動傳統DRAM的合約價大幅上漲，2025年第四季DRAM產業營收為535.8億美元，較上季度增加29.4%。

在平均銷售單價方面，由於供需差距巨大，各類買方的需求皆無法滿足，推動議價能力向原廠傾斜，支撐傳統DRAM合約價上漲45-50%，傳統DRAM及HBM合併的整體合約價也上漲50-55%，所有產品合約價皆加速上漲。

請繼續往下閱讀...

展望2026年第一季，消費性應用進入需求淡季下，原廠的出貨位元季增幅預計進一步收斂、甚至僅可季持平；價格方面，在買方力求確保供應量、且對採購價格仍持開放態度下，其他應用需跟進價格漲幅方可確保自原廠的供應，預計推動多數產品的合約價漲幅再次大幅加速，預估最終傳統DRAM合約價將上漲90-95%，傳統DRAM及HBM合併的整體合約價也將上漲80-85%。

第四季各供應商營收表現，三星的營收增加至193億美元，季增幅高達43%，營收市占回升3.4個百分點至36%，排名重返第一；售價季增約40%、居三大原廠之首，位元出貨量受到HBM業務的帶動，季增低個位數百分比，符合預期。

SK海力士營收增加至172.2億美元，季增幅達25.2%，營收市占下滑1.1個百分點至32.1%，排名下滑至第二。美光的營收增加至119.8億美元，季增幅達12.4%，營收市占下滑3.3個百分點至22.4%，排名第三。

觀察台系廠商營運狀況，延續2025年第二季以來的動能，2025年第四季多數廠商營收繳出30%以上的季增幅，主攻成熟製程產品，銜接上前三大業者進行製程轉換後無法滿足的市場。

南亞科營收季增54.7%至9.7億美元，反映DDR4及DDR3的合約價進一步大幅上漲，大客戶也持續積極補貨，且積極將20奈米及1B製程產能由DDR3及DDR5挪移至利潤率最高的DDR4產品線。

華邦電營收季增33.7%至2.97億美元，反映20奈米製程的DDR4 4Gb產品出貨規模進一步提升。力積電營收計算主要為生產消費型DRAM產品，不包含DRAM代工業務，DRAM營收季增0.6%，來到3300萬美元，若加計代工營收則季增5%，預計於取得美光製程技術授權後積極啟動下一波供給擴張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法