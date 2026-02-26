只剩5天！今彩539頭獎800萬沒人領 台彩急尋中獎人

台彩表示，去年12月1日在高雄市鼓山區開出的今彩539頭獎800萬元，中獎人尚未領獎。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，去年12月1日在高雄市鼓山區「好彩頭彩券行」開出的今彩539頭獎800萬元，兌獎期限將於今年3月2日（週一）截止，截至目前為止，中獎人尚未完成兌領，呼籲民眾盡快檢查手邊的彩券是否中獎，以免與頭獎擦身而過。

另，台彩表示，今年春節加碼期間中獎喜訊頻傳，自2月12日春節加碼活動開跑至2月25日，短短14天就有8注大樂透頭獎開出，高雄市已開出3注最多，其餘5注分別於桃園市、台中市、雲林縣、台南市、屏東縣共5縣市開出，8注大樂透頭獎彩券皆為電腦選號。

請繼續往下閱讀...

至於大樂透100萬元春節大紅包累計已送出361組共460注，春節小紅包累計送出569組共701注，全國共有21縣市開出春節大、小紅包加碼獎項，可說是遍地開花，其中「春節大紅包」開出注數第一名為新北市85注、其次為台北市60注、第三名為高雄市59注，春節小紅包開出注數前3名依序則為新北市125注、台中市103注及高雄市92注，大、小紅包中獎彩券有近2成採用包牌投注，其中12張彩券同時對中7注加碼獎項。

此外，今彩539春節加碼頭獎獎金加碼至1000萬元，截至2月25日已開出30注頭獎，分別於13個縣市開出，其中以台北市6注最多、其次為苗栗縣及新北市各開出4注。睽違一年的BINGO BINGO賓果賓果「基本玩法」獎金加碼也將於2月27日回歸春節加碼行列，「基本玩法」1~6星共有9個獎項獎金加碼至3月3日，陪伴民眾歡度228連續假期到元宵。

台彩表示，今年春節加碼活動仍持續進行至3月3日止，民眾購買大樂透可以同時對億元頭獎及春節大、小紅包共3種獎項，大樂透仍有119組100萬元春節大紅包及231組10萬元春節小紅包未開出；今彩539單注頭獎獎金也加碼至1000萬元；而BINGO BINGO 賓果賓果自明日起「基本玩法」1~6星共有9個獎項獎金加碼5天到元宵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法