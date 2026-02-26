敦泰認列商譽減損12.37億元 衝擊去年每股虧損4.64元

敦泰財務長張維杰主持今日重訊，說明認列商譽減損。（記者卓怡君翻攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕觸控IC設計廠敦泰（3545）今日召開重大訊息說明會，敦泰財務長張維杰表示，公司今日召開董事會後決議，依據國際會計準則第36號公報之規定，認列商譽減損12.37億元，此減損將減少敦泰稅後純益每股5.8元，使得去年全年的每股稅後虧損4.64元。

敦泰表示，在消費性電子顯示產業中，特別是LCD IDC（TDDI）手機產品，競爭極為激烈，產品持續降價壓縮毛利空間，加上AI應用快速崛起所帶來的產業鏈排擠效應，預估將導致手機的需求下滑。在需求減緩及產品利潤空間減少的影響下，導致顯示產品線商譽及相關資產之可回收金額低於先前估算的帳面價值，公司決定將依據國際會計準則第36號公報之規定，認列商譽減損。

敦泰表示，本次減損並無任何實際現金流出，公司營運穩健。敦泰也於今日董事會通過購買庫藏股計畫，以保護公司股東權益。

敦泰認為，隨著上述商譽減損損失的認列，公司財務狀況將更加健全。後續搭配新產品陸續問世，整體營運將能維持穩定前進。

