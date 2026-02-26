兩性同酬日再延後 女性多工作59天才追平男性

〔中央社〕勞動部今天表示，114年性別平均時薪差距為16.1%，經換算今年兩性「同酬日」為2月28日，女性要達到與男性相同全年薪資，需多工作59天，較114年拉大1天。

勞動部今天發布新聞稿表示，根據主計總處114年薪資調查初步統計結果，台灣女性平均時薪新台幣340元，為男性405元的83.9%。

換言之，女性要達到與男性相同的全年薪資，需較男性多工作59天，因此從今年1月1日起算59天，今年「同酬日」為2月28日，較114年增加1天。

勞動部統計處處長梅家瑗告訴中央社記者，就統計數據觀察，114年台灣性別薪資差距較113年及108年分別上升0.3及0.5個百分點，主要因為受少數性別薪資差距較大主要產業，包含電子零組件製造業等影響大。

根據數據顯示，114年電子零組件製造業的男性時薪為727元，女性417元，性別薪資差距42.7%，都較113年及108年分別上升1.3及4.7個百分點，明顯擴增，可能與其業中不同性別在不同職類間分布，如高薪研發及工程職位男性居多等因素有關。

勞動部表示，若去除電子零組件製造業的其他工業及服務業，114年性別薪資差距為11.3%，則較113年下降0.3個百分點，較108年也下降1.5個百分點。而另一性別薪資差距較大的醫療保健業114年性別薪資差距43.1%，較113年及108年分別下降1.2及1.6個百分點。

勞動部指出，近年來，台灣性別薪資差距都較日本、韓國低13至16.5個百分點；至於美國，因其所發布的性別薪資差距資料是以中位數計算，若以台灣本國籍全時年薪中位數與其週薪中位數相較，113年台灣性別薪資差距16.2%，也較美國的17.3%低1.1個百分點。

