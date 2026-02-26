228連假出勤 雇主應加倍給付工資

新北市勞工局說明228連假勞工出勤的加班費計算方式。（圖由新北市勞工局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕2月28日和平紀念日為勞基法規定的休假日。新北市勞工局提醒，當日雇主應讓勞工休假，且工資照給，若雇主徵得勞工同意於當日出勤工作，應加倍發給工資；此外，若休假日恰為約定的例假或休息日，雇主應再讓勞工補假1天，且補假日期應由勞雇雙方事前協商確認。

勞工局指出，勞基法規定的休假日，不會因為剛好遇到例假、休息日而消失，且出勤規範及工資計算倍率也有差異。目前事業單位多與勞工約定比照行政機關辦公日曆表出勤及補假，其中實施排班制的業者，會透過與勞工簽署年度排休同意書、月班表等方式，事先針對國定休假日或補假日期加以協商排定，避免日後發生休假日不足或假日出勤工資的計算爭議。

勞工局舉例說明，今年2月28日適逢星期六，針對與雇主約定比照行政機關辦公日曆表出勤、週六為休息日的月薪制勞工，雇主應於2月27日（週五）給勞工補假1天，如需讓勞工於補假日工作，因屬法定休假日出勤，除事先應取得勞工同意外，針對當天出勤工作在8小時以內者，應再加給1日工資。至於原來的星期六（即2月28日）仍屬休息日，雇主若讓勞工在當日出勤加班，就要按照休息日的法定倍率計算加班費。

勞工局表示，事業單位如有違反規定，依勞基法可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名等資訊。

