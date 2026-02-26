因應關稅衝擊 業者赴桃園辦國際會議及展覽 最高補助200萬

因應美關稅衝擊，桃園市政府鼓勵業者來桃園舉辦大型國際會議等活動，最高補助200萬元。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕面對美國關稅政策對台灣出口產業帶來的衝擊，桃園市政府鼓勵業者來桃園舉辦大型國際會議、國際展覽、國際論壇暨產業媒合會等大型展會活動，媒合企業與國際潛在合作廠商直接交流，以開拓多元海外市場分散貿易風險，凡符合規定團體舉辦相關的活動都可申請補助，補助總費用50%、最高200萬元。

經濟發展局於23日公告「產業媒合會議及展覽活動補助計畫」，凡依法設立法人、大專院校、學術研究機構或人民團體皆具申請資格，舉凡在桃園舉辦國際展會，與經發局共同主辦且經發局認定能促進產業發展活動，均可申請補助；符合桃園市重點發展產業，包含人工智慧、資安、半導體、智慧運輸、量子科技、航太通訊等產業，或農業食品、紡織及印刷電路板等具桃園特色產業，最高可獲補助200萬元。

本計畫補助比例最高可達指定支出項目總費用之50%，補助範圍包含場地租金、場地佈置、文宣廣告及運輸費等，且同一單位每年補助以2次為限，同一申請案請擇一項目申請補助；歡迎符合資格者可於4月10日前將申請文件郵寄至桃園市政府經濟發展局，經發局招商科；03-3322101轉5236～5238。

