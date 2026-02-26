台綜院：1月EPI呈熱絡紅燈 傳產築底回升

台灣綜合研究院今發布1月EPI電力景氣指數，電力燈號續呈熱絡紅燈。（台綜院）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣綜合研究院今（26日）發布1月EPI電力景氣指數，1月由於春節落點差異帶來的低基期效應，加上AI相關產業動能延續，整體產業用電與接單表現同步走強，電力景氣燈號連續10個月呈熱絡紅燈；產業結構呈現科技領航、傳產築底回升的格局。

台綜院表示，去年同期適逢農曆春節假期、工作天數較少影響，用電基期偏低，在比較基期因素帶動下，加上AI科技產業熱度延續、半導體產業動能強勁，相關供應鏈用電需求穩健成長，推升全國產業高壓以上用電量較去年同期成長4.65%，整體產業電力景氣燈號續呈熱絡的紅燈。

台電高壓以上用電方面，1月整體產業用電較去年同期成長4.73%，其中製造業用電成長4.5%，在半導體與電子相關產業帶動下表現穩健；服務業用電成長5.35%，反映年節前商業活動與內需消費暢旺。整體而言，製造活動與內需服務動能維持擴張。

台綜院指出，隨著人工智慧、高效能運算與雲端服務等關鍵技術快速發展，各國陸續將算力基礎建設與AI主權提升至國家戰略層級，帶動全球資本設備投資循環升溫。台灣憑藉半導體與資通訊產業在全球供應鏈中的核心地位，直接受惠於此波結構性需求擴張，相關產業動能持續，形成經濟成長的重要支撐。

面對美國關稅影響淡化，科技產業不僅暫免關稅影響，傳統產業也獲得喘息的空間，產業用電呈現回溫跡象。整體而言，在全球AI熱潮延續與低基期因素交互作用下，國內經濟維持高成長動能，台綜院預測2026年1月經濟成長率10.6%。

台綜院總結，綜觀來看，1月受春節落點差異帶來的低基期效應，加上AI相關產業動能延續，整體產業用電與接單表現同步走強，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈，國內經濟開年維持擴張態勢。

台綜院續指，產業結構呈現科技領航、傳產築底回升的格局，半導體與電子產業在AI、HPC及資料中心建置需求帶動下，持續扮演經濟成長主軸，部分傳統產業亦隨AI供應鏈擴張而逐步轉型，景氣低點壓力有所緩解。

展望未來，台綜院表示，整體而言，在全球AI投資循環延續與出口動能支撐下，國內經濟短期仍具成長優勢，但仍須關注美國對等關稅無效後貿易政策走向，以及AI資本支出規模快速擴張下，投資回報與需求持續性的市場檢視，以確保成長動能穩健延續。

