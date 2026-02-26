自由電子報
焦點股》南茂: 記憶體封測漲價 資金轉進

2026/02/26 12:48

封測廠南茂（8150）受惠記憶體缺貨漲價，股價上漲。（資料照）封測廠南茂（8150）受惠記憶體缺貨漲價，股價上漲。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕 封測廠南茂（8150）受惠記憶體缺貨漲價，前天法說會公布第四季財報，獲利成長，並看好今年營運將優於去年，股利擬超額配發，且記憶體封測價格調漲，帶動今股價盤中股價漲停鎖在71.5元，為第二根漲停，上漲6.5元，連五漲，截至12點21分，成交量11.8萬張，漲停後委買量超過2萬張。

南茂去年第四季獲利季增逾四成，帶動全年稅後淨利4.95億元，每股稅後盈餘0.7元，董事會決議擬每股由資本公積配發現金1.23元，預計今年5月股東會通過後配發；超額配息加上記憶體封測續漲價，營運前景看好，法說利多消息，激勵今盤中股價帶量續飆漲停，挑戰上波73.9元高價企圖明顯。

南茂目前記憶體封測產能持續滿載，公司指出，有記憶體客戶加價二倍價格，但無法滿足需求，且有多個客戶願意簽長約下單，先付款給予保障最低稼動率，今年營運將優於去年，下半年較上半年為佳。南茂預估今年毛利較高的DDR5相關測試產能將增加約一至二成，今年資本支出將較去年增加，預估金額約為年度營收的22%-27%。

