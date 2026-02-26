出租比空屋更省稅！ 竹市稅務局鼓勵多屋者加入社會住宅公益房東

出租比空屋更省稅！ 新竹市稅務局鼓勵多屋者加入社會住宅公益房東。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕房屋稅2.0新制去年5月上路開徵，針對非自住住家用房屋，採「全國歸戶、全數累進」課徵，稅率調高為2.6%至4.8%，新竹市稅務局提醒，多屋民眾若將房屋出租並申報租賃所得達當地一般租金標準、成為公益出租人或投入社會住宅（包租代管）市場，可適用較優惠稅率，有效降低房屋稅負。

稅務局表示，住家用房屋依使用情形分為自住用與非自住用。非自住住家用房屋如出租並申報租賃所得達當地一般租金標準，4戶以內每戶1.5%、5至6戶每戶2.0%、7戶以上每戶2.4%；其他未作有效利用，稅率則提高到1戶2.6%、2至4戶每戶3.2%、5至6戶每戶3.8%、7戶以上每戶4.8%。若成為公益出租人或將房屋投入社會住宅（包租代管），稅率可降到1.2%。

稅務局指出，出租申報租賃所得達當地一般租金標準之住家用房屋，適用稅率為1.5%至2.4%，與未作有效利用房屋的2.6%至4.8%相較，最大相差3倍之多。如符合公益出租人或社會住宅（包租代管）資格，還享有「租金所得稅」、「房屋稅」與「地價稅」等3稅減免，可降低租稅負擔。

稅務局舉例，林先生全國僅持有1戶非自住住家用房屋，位於新竹市，房屋評定現值為新臺幣100萬元。若長期空（閒）置未使用，適用稅率2.6%，每年須繳納房屋稅2萬6千元；若將房屋出租，並申報租賃所得達當地一般租金標準，稅率降為1.5%，每年稅額降為1萬5千元；若成為公益出租人或參與社會住宅包租代管，稅率進一步降至1.2%，每年僅需繳納1萬2千元，與空屋相比，1年可節省1萬4千元稅負。可撥03-5225161分機401至418洽詢。

